閔熙珍再槓BTS他爸！曝內部資料嗆房時爀：抄襲我才有防彈少年團
韓國媒體昨（22）日爆出「ADOR娛樂」代表理事閔熙珍決定從「HYBE娛樂」底下獨立，並帶走一手打造的NewJeans，更被爆出在公司目標欄寫下「讓HYBE內部動不了我們」等字句，決心槓上「HYBE娛樂」。今（23）日又有媒體爆出閔熙珍近日在「HYBE娛樂」內部調查中，被查到曾對外部人士表示：「HYBE抄襲我創立了BTS！」並且還憤怒地在會議中指控「HYBE娛樂」旗下底下2個團體ILLIT、TWS，以及「SM娛樂」的RIIZE，都是抄襲NewJeans，就連「HYBE娛樂」負責人房時爀及BTS（防彈少年團）也受波及。
記者張一笙／綜合報導
根據韓國媒體《韓聯社》報導，閔熙珍因其心腹所寫的業務日誌，曾被發現在3月23日時有向外招募投資的企劃案，並且還在經營計畫項目中寫下要進行「合約變更協議」。除此之外，更在目標項目中寫下「脫離HYBE」、「讓HYBE內動不了我們」等字句，種種跡象都表明了「ADOR娛樂」想脫離「HYBE娛樂」的決心。
閔熙珍也在與「HYBE娛樂」的內部會議中，接連表示「ILLIT抄襲NewJeans、TWS也抄襲NewJeans、RIIZE也抄襲NewJeans！」此外，「HYBE娛樂」在內部調查中也發現閔熙珍對外宣稱房時赫（HYBE娛樂創辦人）長時間抄襲她，並且創立了BTS。
根據韓國演藝圈相關人士指出，雙方會造成摩擦的主要原因，源自於NewJeans的「成功神話」。閔熙珍2021年接管「ADOR娛樂」後，僅靠著NewJeans一團，就將「ADOR娛樂」的市值從原先的183億韓元（約莫4.3億元新台幣）提升到1103億韓元（約莫26.1億元新台幣）。因此閔熙珍在去年年底曾要求「HYBE娛樂」應該給予她銷售獎金，然而「HYBE娛樂」所開出的金額卻是閔熙珍所提出的一半，雙方種下引發矛盾的種子。
如今，閔熙珍與「HYBE娛樂」的矛盾越演越烈，由於雙方旗下的藝人在全球都具有高人氣，因此雙方之間的鬥爭更加引人矚目。不過也有粉絲指出，當初閔熙珍推出NewJeans時，所打的口號就是「BTS師妹團」，如今卻將NewJeans甚至「HYBE娛樂」的成功全部算在自己身上，十分不妥。
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