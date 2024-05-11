路跑／太神奇！英國男子跑完1000場馬拉松　花費43年打破世界紀錄

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18歲完成人生初次馬拉松 曾想過再也不跑了
根據英國媒體《BBC》的報導指出，Steve Edwards在1981年完成了人生第1的馬拉松，他在受訪中表示：「完賽隔天，我幾乎一整個禮拜不能走路，我發誓我再也不要這樣做了。」不過他很快就忘記了這個誓言，並在隨後加入路跑俱樂部。
在接下來的40多年間，Steve Edwards參加了國內外大大小小的比賽，且每場比賽完成時間都不超過4個小時。時間來到2010年，Steve Edwards已經跑了500 場馬拉松，並計劃停止比賽，但某天卻在回家的路上，立下了期望在60歲那年可以完成總計1,000場的馬拉松。
咬牙苦撐 起跑後第43年抵達終點
根據媒體統計，Steve Edwards前500場馬拉松用了22年時間，平均完成時間為3小時18分；而在45歲到61歲的這14年間，他完成了另外500場馬拉松平均完成時間為3小時24分，且他在過去近36年來，平均每13天就參加一場馬拉松比賽。
在這1,000場馬拉松中，他的平均完成時間為3小時21分47秒，而世界上只有51個人跑完1,000場馬拉松比賽，但參賽者的平均時間都超過4小時。此外，Steve Edwards在完成最後幾場賽事時，也遭遇臀部傷勢困擾，一路咬牙苦撐，最終完成了英國當地的米爾頓凱恩斯馬拉松，這也是他過去完成過最多次的馬拉松，意義非凡。
特別的是，Steve Edwards的左手其實天生畸形，從小就被霸凌，但當他在跑馬拉松時，感受到了人生的光芒，而在寫下紀錄後他也分享了自己的座右銘：「別低估了你的潛能，追求你的夢想。」
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