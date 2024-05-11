大谷翔平火力爆發！長打有望破紀錄　超越Bonds挑戰「棒球之神」

路跑／太神奇！英國男子跑完1000場馬拉松　花費43年打破世界紀錄

▲太神奇！英國男子Steve Edwards跑完1000場馬拉松，花費43年，打破世界紀錄。（圖／翻攝自Milton Keynes Marathon Weekend社群平台 X）
▲太神奇！英國男子Steve Edwards跑完1000場馬拉松，花費43年，打破世界紀錄。（圖／翻攝自Milton Keynes Marathon Weekend社群平台 X）

記者林之越/綜合報導

英國名為Steve Edwards的61歲男子，花費了43年的時間完成了人生的第1000場馬拉松。根據英國媒體報導，他總共花費3,363小時4分鐘2秒完成比賽，寫下「最短總時間完成1000場馬拉松」的世界紀錄。更令人訝異的是，Steve Edwards在過去近36年來，平均每13天就參加一場馬拉松比賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
18歲完成人生初次馬拉松　曾想過再也不跑了

根據英國媒體《BBC》的報導指出，Steve Edwards在1981年完成了人生第1的馬拉松，他在受訪中表示：「完賽隔天，我幾乎一整個禮拜不能走路，我發誓我再也不要這樣做了。」不過他很快就忘記了這個誓言，並在隨後加入路跑俱樂部。

在接下來的40多年間，Steve Edwards參加了國內外大大小小的比賽，且每場比賽完成時間都不超過4個小時。時間來到2010年，Steve Edwards已經跑了500 場馬拉松，並計劃停止比賽，但某天卻在回家的路上，立下了期望在60歲那年可以完成總計1,000場的馬拉松。

咬牙苦撐　起跑後第43年抵達終點

根據媒體統計，Steve Edwards前500場馬拉松用了22年時間，平均完成時間為3小時18分；而在45歲到61歲的這14年間，他完成了另外500場馬拉松平均完成時間為3小時24分，且他在過去近36年來，平均每13天就參加一場馬拉松比賽。

在這1,000場馬拉松中，他的平均完成時間為3小時21分47秒，而世界上只有51個人跑完1,000場馬拉松比賽，但參賽者的平均時間都超過4小時。此外，Steve Edwards在完成最後幾場賽事時，也遭遇臀部傷勢困擾，一路咬牙苦撐，最終完成了英國當地的米爾頓凱恩斯馬拉松，這也是他過去完成過最多次的馬拉松，意義非凡。

特別的是，Steve Edwards的左手其實天生畸形，從小就被霸凌，但當他在跑馬拉松時，感受到了人生的光芒，而在寫下紀錄後他也分享了自己的座右銘：「別低估了你的潛能，追求你的夢想。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

路跑／龍蝦、石斑沿途吃！菊島澎湖跨海馬拉松開放報名　11/3開跑

路跑／「第21屆舒跑杯」5月12日起跑！賽事資訊、交管路線一次看

路跑／奧林匹克路跑5月11日登場！為國手們應援　賽事資訊一次看

路跑／「國家地理路跑」4月28日起跑！賽事資訊、交管路線一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生