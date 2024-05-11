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Josh Hart前8戰跑42公里！達到「馬拉松」等級　G3終於下場休息了

▲紐約尼克「鐵人」Josh Hart終於下場休息了，他在前8戰跑了超過42公里、達到「馬拉松」水準。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約尼克「鐵人」Josh Hart終於下場休息了，他在前8戰跑了超過42公里、達到「馬拉松」水準。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

紐約尼克「鐵人」Josh Hart終於下場休息了，今（11）日他在次輪季後賽G3「只打了43分鐘」，對其他人來說這都是很高的出賽時間，但對於前8戰跑了超過42公里、達到「馬拉松」水準的Hart來說，今天有時間在主帥Tom Thibodeau手下場喘口氣，確實不常見。可惜尼克這一場以106：111敗給印第安納溜馬，系列賽被扳成了1：2。

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過去8戰等同跑了一場馬拉松　Hart寫紀錄

本季季後賽，Hart已經上場了374分鐘，高居聯盟季後賽出賽時間榜第一，今年季後賽的8場比賽，他都至少打了超過40分鐘，其中有4場比賽打滿全場，更在一場延長賽打了53分鐘，8戰場均出賽時間達到驚人的46.8分鐘。

近期在談論到最夯的「打滿48分鐘」話題時，Hart輕描淡寫地表示：「我只是在打球而已，很多人早上6點起床，而且要工作12個小時，他們才累。對我們而言，這只是打一場比賽而已。」

不過事實上，Hart過謙了，他可不是單純的「打一場比賽」而已，根據統計過去8場比賽，他合計跑動距離達到了驚人42.16公里，成為NBA史上首位在8場比賽中跑動距離達到「馬拉松」等級的球員

而在得知這項數據後，Hart也笑說：「這代表我的狀態非常好，在例行賽結束的前3周的時間裡，我除了吃飯、喝酒和放鬆之外什麼都不做。」

而此役Hart總算有下場休息了，而這時候電視轉播單位也特地給了他一個特寫。連休息鏡頭都要特地帶到的NBA球員，除了2018年LeBorn James、2023年首輪搶七的Stephen Curry之外，似乎就只有他了。

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