Josh Hart前8戰跑42公里！達到「馬拉松」等級　G3終於下場休息了

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本季季後賽，Hart已經上場了374分鐘，高居聯盟季後賽出賽時間榜第一，今年季後賽的8場比賽，他都至少打了超過40分鐘，其中有4場比賽打滿全場，更在一場延長賽打了53分鐘，8戰場均出賽時間達到驚人的46.8分鐘。
近期在談論到最夯的「打滿48分鐘」話題時，Hart輕描淡寫地表示：「我只是在打球而已，很多人早上6點起床，而且要工作12個小時，他們才累。對我們而言，這只是打一場比賽而已。」
不過事實上，Hart過謙了，他可不是單純的「打一場比賽」而已，根據統計過去8場比賽，他合計跑動距離達到了驚人42.16公里，成為NBA史上首位在8場比賽中跑動距離達到「馬拉松」等級的球員。
而在得知這項數據後，Hart也笑說：「這代表我的狀態非常好，在例行賽結束的前3周的時間裡，我除了吃飯、喝酒和放鬆之外什麼都不做。」
而此役Hart總算有下場休息了，而這時候電視轉播單位也特地給了他一個特寫。連休息鏡頭都要特地帶到的NBA球員，除了2018年LeBorn James、2023年首輪搶七的Stephen Curry之外，似乎就只有他了。
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