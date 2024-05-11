謝金燕參戰《浪姐5》暴瘦凹出大黑洞！遭酸難看本人親上火線回擊
年近50歲的凍齡女神「姊姊」謝金燕，日前參戰《浪姐5》（《乘風破浪的姐姐5》）屢受好評，在節目上大展唱跳實力獲得不少粉絲青睞，人氣跟著再度暴漲，不過謝金燕因為太過賣力而導致身材越來越纖細的模樣也讓粉絲相當心疼。只見她最新曝光的社群照片中，謝金燕穿著短版背心，配上小外套，露出超細小蠻腰，但意外露出的腋下竟成網友關注焦點，因為謝金燕手臂線條與骨頭凸出，沒有一點蝴蝶袖，讓粉絲覺得太誇張，直呼：「不好看！」對此，本人也無奈解釋：「有努力吃，不過工作量實在太大，來不及補！」
記者施以慧／綜合報導
身高170公分的謝金燕，在參加《浪姐5》後疑似因為太過操勞，體重直線下降，她也坦言自己目前僅有44.7公斤，「這該怎麼辦呢？大家都說浪姐是減肥訓練營，但我不想啊，我只剩靈魂的重量了...」讓粉絲相當憂心她的身體狀況，紛紛留言要女神好好增重，維持健康。
謝金燕在參戰《浪姐5》後，為她個人的演藝生涯創下新巔峰，甚至在初登舞台的演出還在YouTube上創下點閱率排行第一的殊榮，但她也因為太過拚命導致身材暴瘦，上個月還因為瘋狂練舞導致雙腿大面積瘀青，讓粉絲嚇壞。
只見謝金燕一雙讓人稱羨的美腿，腫到和先前的腿差距2倍大，還出現大片瘀青，讓她自己都嚇得不輕：「怎麼有辦法把自己的腿搞成這樣？」當時還有粉絲告知她很有可能是血栓，讓謝金燕相當心急，趕到醫院就醫，在確認不是血栓後又返回攝影棚梳化，錄製演出，敬業的態度讓粉絲既心疼又感到驕傲。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道