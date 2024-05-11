今日必吃／台南Fine Dining概念創意麵店　開不到1年就進榜米其林

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開店不到一年，就被《米其林指南》選為「2024年5月新入選餐廳」，米其林官網上對這家店的描敘是「菜單按季更迭，選用來自世界各地的佐料，當中包括在地人熟悉的剝皮辣椒、赤味噌，也有富東南亞特色的參巴醬、青木瓜，甚至是法式燉菜。」而所謂的Fine Dining（精緻高檔餐飲）餐廳，其實就是習慣在一道菜當中，融入相當多的元素，加以組合或堆疊，產生多樣化又富有層次的滋味，「麥謎食驗室」就連菜名也是這樣的邏輯，名字取得相當長。
例如「學甲白蝦 • 台參巴醬 • 剝皮辣椒」，此道菜選用了富有Q勁的港式撈麵，加上參巴醬來做為主味，再加上蛋酥、紫洋蔥、海帶芽、香椿、酸白菜、剝皮辣椒等多樣配菜，還有吃起來鮮甜味十足的學甲白蝦，攪拌後品嚐，吃起來噴香濃郁；一旁還有橘紅色的西式蝦高湯，可以直接喝，或者當麵吃剩下一半時，再加入此高湯，有「一麵兩吃」的用意。
店家也解釋，這個創意也源自於南投埔里吃肉圓時的獨有吃法，原來當地人喜歡在肉圓吃到剩一些或一半時，再澆入高湯，讓肉圓有乾的及湯的兩種吃法，所以這道菜麵，也算是承襲台灣在地美食文化哩。
而吃麵當然要有佐麵小菜，以六角形的盤皿盛裝，同樣比起一般麵店來說，做工更精緻多元素，因此每碟55～95元之間的價格，也讓不少顧客覺得是物有所值的。
跟大部分高檔西式餐廳一樣，這裡的菜單其實因季節而更換，之前就還吃過一道目前已無在菜單中的「安格斯牛仔骨•赤味噌•青木瓜」，特色是以赤味噌跟白味噌等製作出麵的拌醬，搭配柑橘糖心蛋、莎莎青木瓜，還有外觀超霸氣的安格斯帶骨牛小排，啃咬起來相當過癮。此道菜列於開幕時的初版菜單，去年聖誕節檔期菜單也出現過，或許之後還有機會會再重現於餐桌上。
「麥謎食驗室」還提供特調飲品與精緻甜點，通通都很具高檔餐廳水準，也都很值得一試，而這裡的最大缺點就是僅能提供吧台前約莫10個左右的座位，因此要有來此需排隊的心理準備。
📍店家資訊：
店名：麥謎食驗室 Bue mi .Lab
地址：台南市中西區青年路90號1樓
電話：無提供電話，訂位需臉書私訊
營業時間：12:00~14:00、17:50~20:00
公休日：每週二
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