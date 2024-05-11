噓聲越大手感越燙！Murray回穩狂砍24分　金塊教頭：他喜歡當壞蛋

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Jamal Murray本場遭到灰狼球迷以「噓聲」熱烈歡迎，需要追溯到前一場比賽的意外。系列賽的第2戰，Jamal Murray在比賽次節時，因為不滿裁判的判決，在比賽進行時將熱敷袋丟進場內，導致灰狼長人Karl-Anthony Towns差點踩到，這一動作十分危險。
最終，Jamal Murray雖然躲過禁賽處罰，但聯盟仍表示「Jamal Murray丟東西進場已違反運動家精神，最終決定給予10萬美金的罰款。」灰狼主帥Chris Finch也力挺子弟兵，表示這個行為不可原諒。
在部分社群平台X的影片上也可以看到，不論是賽前練習或是先發球員介紹，只要是Jamal Murray出現的時刻，主場球迷就會大力地給予他噓聲。
大賽Murray回來了 噓聲中狂砍24分
殊不知，在灰狼球迷的熱烈噓聲中，Jamal Murray卻有如神助，在客場首戰的上半場總共13投8中，狂砍下18分，已逼近他前一場總共拿下的20分。進入第三節後雖然手感有些斷檔，但在當節剩下3分多鐘時，面對Naz Reid傳出1記超華麗的胯下傳球，助攻Nikola Jocki拋投拿下2分。
金塊全隊在第三節各點開花，決勝節前將分差擴大到27分，並一路維持領先，最終以117：90搶下客場的第1勝。Jamal Murray全場攻下24分、4籃板、5助攻，外帶3次抄截，儼然找回「大賽Murray」的身手。
主帥Michael Malone在賽後接受訪問時，表示：「我們今天打出了真正的金塊球風，這是我們首次從頭到尾展現了屬於我們等級的表現。」針對Jamal Murray的回溫，他回應道：「Jamal Murray在充滿噓聲的環境中找回手感，很多球迷在賽前就在噓他，我認為他喜歡這樣的時刻，他喜歡當壞蛋。」
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