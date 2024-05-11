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Jokic砍史上唯一神紀錄！金塊117：90勝灰狼　系列賽1：2扳回一城

▲在本季例行賽MVP Nikola Jokic砍下24分14籃板9助攻的「準大三元」的表現帶領下，金塊以117：90擊退灰狼，將系列賽追成1：2。（圖／美聯社／達志影像）
▲在本季例行賽MVP Nikola Jokic砍下24分14籃板9助攻的「準大三元」的表現帶領下，金塊以117：90擊退灰狼，將系列賽追成1：2。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA衛冕軍丹佛金塊在西區次輪系列戰，目前處於0勝2敗劣勢，今（11）日G3客場交手明尼蘇達灰狼，此戰金塊全員皆兵、先發5人得分全數上雙，本季例行賽MVP Nikola Jokic砍下24分14籃板9助攻的「準大三元」表現，帶領球隊以117：90擊退灰狼，將系列賽追成1：2。Jokic也是NBA史上首位在季後賽能拿到「24分14籃板9助攻3抄截3阻攻」這組數據的球員。

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灰狼Anthony Edwards手感低迷　金塊Jamal Murray火力復甦

此役首節金塊無論在進攻還是防守端，都比灰狼來的優秀，灰狼防守悍將Jaden Mcdaniels首節早早領到2次犯規，在缺少他防守的情況下，Jamal Murray與Michael Porter Jr.打得如魚得水，分別攻下8分，幫助金塊在首節打出28:20的攻勢。

雖然Jaden Mcdaniels在次節回到場上　但在開賽不到2分鐘馬上領到本場第3次犯規隨即退場，金塊則在單節再度打出28:21的領先攻勢，上半場結束取得56:41領先。兩節打完灰狼就落後多達15分，這和Anthony Edwards手感低迷脫不了關係，他上半場8投4中，只拿下9分3籃板2助攻，正負值為-10。

反觀金塊Jamal Murray上半場13投8中，三分球3中2，砍下18分2籃板2助攻，一度幫助金塊在客場領先灰狼18分。

例行賽MVP Nikola Jokic拒被聽牌　寫季後賽史上唯一的數據

易蘭再戰後，金塊維持優勢三節打完以93:66領先，帶著27分領先進到末節，至此比賽已無懸念，灰狼在5分10秒時將主力換下投降，終場金塊就在Nikola Jokic繳出24分14籃板9助攻的「準大三元」表現帶領下，以117:90戰勝灰狼，將系列賽追成1勝、2敗。

全場比賽，Jokic出賽38分鐘，18投10中，得到24分14籃板9助攻3抄截3阻攻，根據統計，Jokic是NBA史上首位在季後賽單場比賽拿到「24分14籃板9助攻3抄截3阻攻」這組數據的球員。

前主帥George Karl表示，金塊今（11）日能贏球最大的改變，要歸功於主帥Michael Malone，「他很好的幫助球隊做出調整，他讓Nikola Jokic專心在組織進攻，Jamal Murray則是專注在得分攻筐，這場比賽金塊整場都充滿能量感。」



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