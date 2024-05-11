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半夜開燈「蚊子秒消失」！專家曝真相：往2處找　滅蚊神招3天見效

▲專家建議打蚊子可以先往房間較黑、較暗的地方搜索，高機率會發現蚊子的蹤跡進而消滅敵軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲專家建議打蚊子可以先往房間較黑、較暗的地方搜索，高機率會發現蚊子的蹤跡進而消滅敵軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

隨著夏天逐漸接近，蚊蟲也因高溫而大量出沒，不少民眾在睡覺時就被蚊子擾人清夢。就有一名網友抱怨，他半夜被蚊子吵醒後，馬上開燈尋找蚊子蹤跡，卻四處遍尋不著，關燈後卻又再度被嗡嗡聲打擾，讓他超級崩潰。對此，有專家建議可以先往房間較黑、較暗的地方搜索，高機率會發現蚊子的蹤跡進而消滅敵軍。

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該名網友在PTT發文，他以「請問一下開燈後蚊子都躲去哪裡啊？」為題，表示睡著後才發現房間裡有蚊子，被叮到癢醒之後，打開燈尋找蚊子卻不見其蹤影，關燈後又聽到蚊子在耳朵旁飛來飛去，即使開捕蚊燈也沒用，讓他惱怒求助「開燈後蚊子都躲去哪裡啊？」

▲一名網友提問「睡覺對付蚊子最有效的方法？」結果許多人一致狂推「1神器」，大讚「最一了百了」。（圖／取自Pixabay）
▲原PO睡著後才發現房間裡有蚊子，被叮到癢醒之後，打開燈尋找蚊子卻不見其蹤影，關燈後又聽到蚊子在耳朵旁飛來飛去。（示意圖／取自Pixabay）
貼文曝光後，不少過來人都給出建議，「蚊帳＋電蚊拍唯一解」、「通常會躲在陰影處」。事實上，過去醫學健康網站《Hello醫師》就曾有文章指出，蚊子在開燈後感受到瞬間光亮，會讓停止飛行並停在周遭的牆壁上，若四處都找不到蚊子的蹤影，建議可以往較黑、較暗的地方或物品搜找，因為蚊子平時習慣躲在陰影或深色物體的表面。

《NOWnews今日新聞》也曾整理天然防蚊祕訣，可以將鹼性香皂刨成絲加入水中，再倒入洗衣粉，利用香味誘使蚊子產卵。蚊子的卵在鹼性環境下無法存活，數量就會越來越少，最快3天就能看到明顯效果。

▲水晶肥皂輸了？「俗又大碗」神皂被推爆：1 顆不用 10 塊錢。（示意圖／取自pixabay）
▲肥皂刨成絲狀，加入洗衣粉水可以有效減少蚊子。（示意圖／取自pixabay）

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