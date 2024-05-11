冷氣5地雷行為盤點！專家點名1功能「開了更濕」：3個月霉菌暴增

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「空調小教室」老柯曾盤點5個使用冷氣的NG行為，第一個就是「使用冷氣除濕功能」，他表示使用冷氣除濕室內空間，反而會導致冷氣內部非常潮濕，關機後也容易殘留水氣，只要3個月就會累積大量霉菌，因此他建議還是另外購買除濕機，除非冷氣排水做得非常好。
老柯指出，第二個冷氣NG行為是「冷氣放著不開」，許多房間因為不常使用，冷氣也跟著很少開機，等到下次打開冷氣時，才發現已經壞了打不開。老柯解釋，冷氣外機有一顆電池，若太久沒開會導致沒電，他建議至少3個月打開一次冷氣，並將溫度設定到最低，讓壓縮機啟動，開機10分鐘即可關掉，讓電池適時充電。
冷氣遙控器別用鹼性電池
再來，冷氣遙控器使用鹼性電池也不妥，老柯直言鹼性電池使用一段時間後就會漏液，導致遙控器被咬壞，因此他建議無論是電視、冷氣遙控器，都不要使用鹼性電池。第4個冷氣NG行為則是「為了省電開開關關」，許多人開冷氣後，見室內溫度下降就關閉冷氣，改以電風扇代替，但這其實會更耗電，因為冷房效果無法維持太久，「建議變頻冷氣要省電省錢，溫度設定越高，風量設定越小越省電；定頻冷氣則是溫度設定越低，風量設定越小就會越省電。」
冷氣加裝濾網反而更耗電
老柯點名第5個冷氣NG行為是「冷氣額外加裝過濾網」，很多人在賣場看到冷氣濾網，會特地買回家裝上冷氣，希望能減緩髒污速度，不過老柯指出，加裝冷氣濾網反而會讓冷氣吸不到空氣，變得更耗電、更容易髒，他建議若真的想加裝冷氣濾網，就要1週更換1次，且濾網不要涵蓋整個範圍，大約貼滿7成即可。