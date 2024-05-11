當年的傳奇BIGBANG！大聲1人唱金曲：雖然有點不足　全場聽到痛哭

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大聲已於2022年離開老東家「YG娛樂」簽給「R&D Company」，雖然已不是YG藝人，但他今天表示：「我的音樂生涯當中，無法把BIGBANG除掉。」他也知道今天的歌迷都是V.I.P（BIGBANG粉絲），所以特別準備許多V.I.P都知道的BIGBANG慢歌金曲，包含：《BLUE》、《HARU HARU》、《IF YOU》、《LAST DANCE》、《Still Life》等。
大聲表示：「也許由我獨挑大梁來唱BIGBANG的歌，或許有不足的地方，但我還是希望我可以透過這樣的機會，唱BIGBANG的歌給大家聽，所以準備這段環節。」表演過程中，許多歌迷聽到流淚，也令大聲感動到差點哽咽：「大家都記得怎麼唱，我有點哽咽，我剛剛唱的時候，看到台下有三分之一的人都在哭，大家哭的意義有很多，有的是心情複雜，可能也想到很喜歡的BIGBANG、珍惜BIGBANG的心情。其實，歌手唱的歌能影響一個人，把歌詞、歌曲深入大家的內心，不是一件容易的事，是很難的事，謝謝大家記得我們的歌曲。」
話說完，大聲知道還不夠，所以也有準備BIGBANG的快歌金典，他表示：「現在你們哭夠了吧？我也有準備能讓你們淚水變成汗水的舞台！」當《Bad Boy》旋律一下，再到《Lies》、《Monster》，以及紅遍國際的《FANTASTIC BABY》、《BANG BANG BANG》、《WE LIKE 2 PARTY》等，包含上述慢歌在內，表演將近30分鐘不間斷，誠意十足。
除了BIGBANG金曲，大聲也表演令多數歌迷難忘的《WINGS》，有歌迷表示：「《WINGS》帶給我力量，幫助我人生度過低潮期！」大聲則回應：「人生一定都會遇到低潮，就算你現在陷入低潮期，只要聽到《WINGS》就可以飛起來度過低潮！希望大家遇到低潮，可以多多聽《WINGS》，不只這位歌迷，我也希望大家聽到這首就能得到力量！」
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