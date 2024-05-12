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沈建宏還不放過前女友！Bella自拍分享日常　他語帶玄機5字好諷刺

▲Bella自拍分享日常，沈建宏（左）在底下留言諷刺「犯法的項目？」（圖／沈建宏、Bella臉書）
▲Bella自拍分享日常，沈建宏（左）在底下留言諷刺「犯法的項目？」（圖／沈建宏、Bella臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人沈建宏日前被前女友Bella毀滅式爆料，交往期間不斷偷吃、劈腿、約砲，痛批對方是「道德淪喪的渣男。」沈建宏不滿8日在Threads反擊怒控，Bella手機裡有一堆砲友，更從事八大行業，認為只有自己被單方面指責，太不公平。Bella事後態度放軟道歉，以為雙方爭執告一段落，沒想到沈建宏仍不放過Bella，在她的新貼文下留言諷刺「犯法的項目？」

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▲沈建宏出席《Muscle Star 健美之星》，針對前陣子被爆出劈腿約砲做出回應。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.05）
▲沈建宏日前出席活動，針對前陣子被爆出劈腿約砲做出回應。（圖／記者葉政勳攝）
沈建宏5日出席活動時，對於近日的感情糾紛做出回應，直言女方的控訴並不是真的，但因為酒後失誤也感到很抱歉，認為自己有犯錯，但女方不能夠雙標：「要求男友的同時自己也要做到，我們要以身作則。」Bella事後發文道歉沈建宏，認了自己雙標，「他做錯的事就是劈那麼一次腿而已， 我也在此向他道歉，對不起，讓大家誤會那麼深。」

沈建宏看到後轉發Bella貼文，強調自己自始至終說的都是實話，並暗示還有更嚴重的事情，只是自己不想說：「也不想再擴大事件，做錯事情承認不可恥，最可恥的是，錯了還不願意承認，更加地可悲。」

▲沈建宏持續在社群平台上隔空交火前女友Bella。（圖／翻攝自沈建宏Threads）
▲沈建宏持續在社群平台上隔空交火前女友Bella。（圖／沈建宏Threads）
Bella昨（11）日更新社群動態，曬出自拍照寫著「昨天拿到的金運真的很猛，今天直接一堆投資項目出現，等等可以吃好料了」，分享自己日常心情，沒想到沈建宏卻在底下留言「犯法的項目？」似乎還不肯放過前女友，語帶玄機的諷刺Bella，兩人之間看似還有未爆彈。

▲Bella分享日常生活，沈建宏留言諷刺。（圖／Bella Threads）
▲Bella分享日常生活，沈建宏留言諷刺。（圖／Bella Threads）
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