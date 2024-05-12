勇士有望靠選秀翻身？美媒預測抽到榜眼　選肯大「小Nash」補後場

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《Draft Digest》預測勇士可拿下榜眼籤 保留自己的首輪
距離今年最大的NBA活動之一——2024 年NBA選秀抽籤，只剩下不到24小時，各支球隊將得知他們在6月進行的選秀中的順位。雖然大多數專家都認為2024年選秀缺乏可以在聯盟中成為超級球星的潛力股，但許多球隊還是希望能夠「淘寶」，以此來補強陣容。
勇士隊今年排名西區第10，其實名次不算靠後，很難抽到好籤，抽中狀元的機率甚至只有0.7%。不過《Draft Digest》在模擬分析中認為他們可能拿到榜眼籤。這次選秀，勇士首輪籤在多次交易後給到了波特蘭拓荒者手中，不過1-4順位是有保護的，他們可以留下。
《Draft Digest》認為勇士如果真的得到榜眼籤，將會選下Reed Sheppard，因為他是一名出色的雙能衛，或許有潛力能夠補上Klay Thompson老化的輪換空缺。而且Thompson今夏將成為自由球員，不一定能夠留下。
Reed Sheppard是誰？三分命中率破5成、可防守同位置球員 被認為有望成為「小Nash」
Reed Sheppard是肯塔基大學本季隊內唯一場均得分超過 10分4籃板4助攻的球員，在NBC體育頻道最近的模擬選秀中，他被認為是排名第2順位新秀。專欄作家Gary Parrish也認為Sheppard有很大機會將成為榜眼。
「Sheppard是本季最大的驚奇之一，一開始沒人認為他會順利成為前10順位的球員，但這一季他在肯塔基大學的三分球命中率高達52.1%，還獲得NBC今年的最佳新秀榮譽。Sheppard是一名可以防守同位置球員的出色運動員，也是一名能夠運球和傳球的菁英射手。他的天花板非常高。」Sheppard本季作為球隊新人的效率讓人驚嘆，三分命中率為 52.1%，投籃命中率為 53.6%，在其他選秀預測中，他也基本上是前4順位。
Reed Sheppard被認為選秀模板是前沙加緬度國王隊後衛Mike Bibby，不過不少專家都認為他的上限被低估了，《TheAthletic》資深作家Sam Vecenie就發文表示，他認為Sheppard打球的方式很像鳳凰城太陽傳奇控衛Steve Nash。相較於Nash他的進攻上限可能沒有那麼高，但運動能力和防守卻更好。
Reed Sheppard小檔案
球隊：肯塔基大學（NCAA）
出生年月：2004年6月
位置：雙能衛
身高：191cm
體重：82kg
預期行情：前5至樂透
模板：Mike Bibby
獲得榮譽：2024年USBWA最佳新人、2024年SEC聯盟最佳新秀、2024年SEC聯盟最佳陣容二陣
全美高中生排名（2023屆）：On3排名第27（四星），247排名第72（四星），ESPN排名第22（四星），Rivals排名第27（四星）
本季數據：出賽33次，場均出賽28.9分鐘，場均數據為12.5分4.5籃板2.5助攻2.5抄截0.7阻攻，2次失誤，投籃命中率53.6%，三分命中率52.1%，罰球 命中率83.1%。
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