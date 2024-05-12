血壓高又失眠！吃西藥沒改善 中醫「耳穴貼壓療法」成功減壓好睡
一名50多歲女性最近常有頭痛、頭暈、耳鳴等高血壓相關症狀，而且嚴重失眠，往往要躺1小時以上才能睡著，半夜還常醒，日前決定接受中醫治療，經醫師診斷為「肝陽上亢」症型，經耳穴貼壓療法後，血壓偏高情形改善，失眠症狀也明顯緩解。
家庭消費中心／綜合報導
北市聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕說，高血壓若合併失眠，患者會因睡眠障礙而加重負面影響，因為血壓會處於持續升高狀態，且失眠會導致自律神經功能紊亂，出現煩躁、緊張、焦慮等問題，小動脈也將持續收縮，加劇心血管損害。
針對耳穴貼壓療法的效果，林在裕說，其可刺激神經、內分泌系統，有助擴張血管，從而產生舒張血管，降低血壓的療效，同時能抑制大腦皮質，帶來鎮靜、安眠作用，失眠也可獲得改善。
林在裕表示，耳穴貼壓療法的進行方式簡單，醫師只要將耳穴貼壓膠布貼在特定耳穴上，經過適當的耳穴按摩，即可發揮降壓、助眠的療效，每次療程可貼壓2~3天，5個療程後再評估療效；此外，若長期服用藥物治療疾病，會加重肝、腎負擔，為避免藥源性毒害，選用非藥物治療如耳穴貼壓療法，也能激發天然抗病能。
林在裕說明，根據統計，高血壓患者高達46.6%為失眠所苦，若這問題始終沒解決，中醫耳穴貼壓療法經臨床證實有顯著效果，民眾可多參考。