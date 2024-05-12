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入職半年「就送台北大安區建地」！公司徵才文超狂　董事長秀權狀

▲「台北市建築經營管理協會」從3年前的影片，就以講把大安區建地當作賣點，吸引粉絲訂閱頻道。（圖／翻攝Youtube董事長說房）
▲「台北市建築經營管理協會」從3年前的影片，就以講把大安區建地當作賣點，吸引粉絲訂閱頻道。（圖／翻攝Youtube董事長說房）

記者潘毅／綜合報導

畢業季的腳步逐漸逼近，一年一度的求職熱潮也將到來，許多學生將成為社會新鮮人，部分上班族也會趁機換新工作。近期就有民眾發現，竟然有公司開出「入職半年送台北大安區建地」的驚人福利，職缺曝光也引發討論熱潮。

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一位民眾在社群Threads上分享，她在104翻看各種求才資訊時，發現了一個極其特殊的內容，就是「台北市建築經營管理協會」在徵才福利制度中，第一項竟然寫著「員工到職滿6個月，即贈送台北市大安區建地」。

▲有公司開出「入職半年送台北大安區建地」的驚人福利，職缺曝光也引發討論熱潮。（圖／翻攝104人力銀行）
▲有公司開出「入職半年送台北大安區建地」的驚人福利，職缺曝光也引發討論熱潮。（圖／翻攝104人力銀行）
要知道大安區可以說是台北最精華的地段，生活環境好、各種優秀學校都在其中，當地近一年房屋交易均價上看每坪123萬，去年更是台北房價漲幅最高的區域，完全可以稱得上是寸土寸金。

因次消息一出後，立刻引發不少網友熱烈回應「我不相信，好想知道真相」、「會不會是結果同一塊地一堆人共同持有」，更有人透露自己已經收到了面試邀請。

而實際查詢「台北市建築經營管理協會」相關資料，會發現該公司在2020年7月份時，就已經發布影片稱「免費送台北市大安區建地」，當時設下只要頻道「理事長說房」訂閱數達到3000人，就送台北市大安區建地，其中影片的主持老師就是「台北市建築經營管理協會」理事長，並在鏡頭前直接秀出土地權狀以及使用分區證明書，「這是台北市大安區第四種住宅區，是真真正正，100%台北市大安區的建地」。


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