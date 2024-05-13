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麥當勞「蛋捲冰淇淋買一送一」2024最新優惠券！免費送薯餅、炸雞

▲5月報稅季吃速食優惠省荷包！麥當勞2024最新7大優惠券，本週開吃「蛋捲冰淇淋買一送一」！買早餐免費送薯餅、買雞塊套餐免費送炸雞一覽。漢堡王「稅尬有春」優惠券也爽吃「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲5月報稅季吃速食優惠省荷包！麥當勞2024最新7大優惠券，本週開吃「蛋捲冰淇淋買一送一」！買早餐免費送薯餅、買雞塊套餐免費送炸雞一覽。漢堡王「稅尬有春」優惠券也爽吃「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

5月報稅季吃速食優惠省荷包！本週麥當勞再度釋出2024最新優惠券，大家最愛的「蛋捲冰淇淋買一送一」回來了！還有早餐「免費送薯餅」、買超值套餐「免費送炸雞」等7大好康一次整理。漢堡王也祭出「稅尬有春」優惠券爽吃「買一送一」，5月新品蜜汁BBQ新上市也「買一送一」，餐餐都有半價優惠能吃飽，一起撐過報稅季。

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📌麥當勞「蛋捲冰淇淋買一送一」2024最新優惠券！免費送薯餅、炸雞
麥當勞APP全球版本週上架2024最新優惠券，即日起至5月19日，單點「蛋捲冰淇淋買一送一」！早餐單點火腿蛋堡「免費送薯餅」，買帕瑪森主廚雞腿堡套餐「現折10元」，晚餐18:00-21:00限定，「麥香雞＋中薯＋38元飲料」特價99元（原價110元）、「麥香魚＋中薯＋38元飲料」特價99元（原價114元），最多現省15元。

還有得來速限定，買10塊原味或辣味麥克雞塊套餐都能「免費送麥脆雞腿乙塊(原味)」，2024最新7大優惠券本週划算吃好康。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。

▲雙11最強優惠懶人包！麥當勞、必勝客、肯德基、拿坡里、頂呱呱都有「買一送一」，達美樂披薩111元、摩斯冰紅茶11元、漢堡王送小華堡等一次整理9家告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP全球版釋出2024最新優惠券！「蛋捲冰淇淋買一送一」，免費送薯餅、炸雞。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：5月報稅季狂吃「買一送一」省荷包！
漢堡王今起推出蜜汁BBQ新品「買一送一」，爽吃蜜汁BBQ烤牛堡、蜜汁BBQ脆雞、蜜汁BBQ烤腿堡「買一送一」，最多現省119元；同時還將有美式花生重磅系列回歸，漢堡控們把握時間開吃。

5月報稅季漢堡王幫忙守護荷包，即日起至5月31日祭出「稅尬有春」優惠券，13款「買一送一」大放送！西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、辣薯球(小)、薯條(中)、洋蔥圈(小)到大杯飲料，通通都半價好划算。竟有1+1「漢堡＋飲料」59元組合，4款烤牛或脆雞堡搭配任選飲料只要銅板價有夠省；勁濃起士薯＋雞塊下午茶也只要69元；還有4件組99元起套餐，百元有找也能吃好飽，大推32組優惠券幫大家現省2441元！

▲漢堡王5月「稅尬有春」優惠券現省2441元，爽吃13款「買一送一」！勞動節加20元多一片安格斯牛肉。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王5月「稅尬有春」優惠券現省2441元，爽吃13款「買一送一」；蜜汁BBQ新品上市也「買一送一」。（圖／漢堡王提供）

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