📌麥當勞「蛋捲冰淇淋買一送一」2024最新優惠券！免費送薯餅、炸雞

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麥當勞APP全球版本週上架2024最新優惠券，即日起至5月19日，單點「蛋捲冰淇淋買一送一」！早餐單點火腿蛋堡「免費送薯餅」，買帕瑪森主廚雞腿堡套餐「現折10元」，晚餐18:00-21:00限定，「麥香雞＋中薯＋38元飲料」特價99元（原價110元）、「麥香魚＋中薯＋38元飲料」特價99元（原價114元），最多現省15元。
還有得來速限定，買10塊原味或辣味麥克雞塊套餐都能「免費送麥脆雞腿乙塊(原味)」，2024最新7大優惠券本週划算吃好康。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌漢堡王：5月報稅季狂吃「買一送一」省荷包！
漢堡王今起推出蜜汁BBQ新品「買一送一」，爽吃蜜汁BBQ烤牛堡、蜜汁BBQ脆雞、蜜汁BBQ烤腿堡「買一送一」，最多現省119元；同時還將有美式花生重磅系列回歸，漢堡控們把握時間開吃。
5月報稅季漢堡王幫忙守護荷包，即日起至5月31日祭出「稅尬有春」優惠券，13款「買一送一」大放送！西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、辣薯球(小)、薯條(中)、洋蔥圈(小)到大杯飲料，通通都半價好划算。竟有1+1「漢堡＋飲料」59元組合，4款烤牛或脆雞堡搭配任選飲料只要銅板價有夠省；勁濃起士薯＋雞塊下午茶也只要69元；還有4件組99元起套餐，百元有找也能吃好飽，大推32組優惠券幫大家現省2441元！