立夏麥當勞、漢堡王買一送一！披薩才199元　三商巧福牛肉麵99元

我是廣告 請繼續往下閱讀
即日起至5月7日止（或送完為止），麥當勞歡樂送5款「買一送一」優惠，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「10NUG」，爽吃麥克雞塊「買10送10」！勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）也都「買一送一」。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
台灣麥當勞即將迎接「WcDonald’s麥當勞動漫宇宙」！第一部官方動畫「Welcome to WcDonald’s」、漫畫風格的包裝，還有麥克雞塊全新沾醬吧，最新Wcdonald’s完整資訊將於明日公布。
📌漢堡王報稅季13款「買一送一」！
漢堡王5月報稅季又即將迎接母親節，漢堡王即日起至5月31日開吃「稅尬有春」優惠券，大放送13款「買一送一」！西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、辣薯球(小)、薯條(中)、洋蔥圈(小)到大杯飲料通通半價好划算。尤其「1+1」漢堡＋飲料59元組合再現，4款烤牛或脆雞堡搭配任選飲料只要銅板價；勁濃起士薯＋雞塊下午茶也只要69元；還有4件組99元起套餐吃好飽。漢堡王32組優惠券幫大家繳稅季現省2441元！
📌繼光香香雞「買一送一」！母親節吃到6月
繼光香香雞即日起至6月2日每週四～日，指定商品「買一送一」，從母親節吃到6月：
◾️5月2日至5月5日：甜心地瓜球「買一送一」2包35元
◾️5月9日至5月12日：黃金鴨香寶「買一送一」2包80元
◾️5月16日至5月19日：原味甜不辣「買一送一」2包55元
◾️5月23日至5月26日：蒜脆杏鮑菇M「買一送一」2包70元
◾️5月30日至6月2日：美式脆薯(鹽味)「買一送一」2包55元
提醒大家，優惠活動須為單筆實質支付消費滿100元；僅限現場門市（西門店、環板店、台中三井店、清水店不適用），恕不適用外送服務或第三方平台；商品供應以門市實際狀況為主；優惠不併用。
📌21世紀風味館「買一送一」！避風塘炸雞回歸
21Plus即日起至7月16日，買避風塘小棒腿(2入)就送原味小棒腿(2入)、雞肉起司塔「買一送一」；即日起至6月18日，使用21熟客券可享避風塘手撕雞堡與香草烤半雞「第二件半價」等優惠多達12組。
📌摩斯漢堡：母親節開賣親子套餐！蒟蒻禮盒「買一送一」
摩斯漢堡即日起網路商城限定蒟蒻禮盒「買一送一」優惠！即日起至5月19日，摩斯蒟蒻禮盒「買一送一」，期間限定蜜桃蘋果口味、葡萄、蜂蜜檸檬三種口味可選，還有3箱免運好康。
母親節摩斯親子同享餐開賣，「摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶組」2組、「摩斯鱈魚堡及大杯冰紅茶組」2組，雙雙祭出200元優惠價。即日起至5月15日，向摩斯櫃台人員索取「母親節繪圖紙」參加「繪畫傳心意」活動，完成著色出示給門市人員，可免費兌換「中杯摩斯咖啡」乙杯或「大杯冰紅茶」乙杯，每店限量100杯，送完為止。
📌三商巧福生日優惠！牛肉麵、排骨飯「只要99元」
三商巧福生日慶大放送優惠，5月14日至5月22日連續9天，原汁牛肉麵（原價155元）、紅燒排骨飯（原價130元），都只要特價「只要99元」！最多現省65元有夠划算，現在就把鬧鐘訂起來，準備月中開吃優惠。
📌達美樂「金鑽鳳梨夏威夷披薩」199元
達美樂即日起至5月26日，爽吃台農17號金鑽鳳梨搭配台畜高崎火腿、100%天然莫札瑞拉起司的鹹香甘甜滋味，外帶全新升級「金鑽鳳梨夏威夷披薩」下殺199元！現在比半價325元還要便宜126元。官方LINE還有「天天抽免費披薩」好康，加入達美樂LINE好友，即日起至5月26日每天都有一次抽獎機會，最大獎「免費吃金鑽夏威夷大披薩」。