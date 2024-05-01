51勞動節加肉才20元！漢堡王13款「買一送一」　繳稅季現省2441元

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51勞動節適逢5月報稅季，漢堡王即日起至5月31日開吃「稅尬有春」優惠券，大放送13款「買一送一」！西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、辣薯球(小)、薯條(中)、洋蔥圈(小)到大杯飲料通通半價好划算。尤其「1+1」漢堡＋飲料59元組合再現，4款烤牛或脆雞堡搭配任選飲料只要銅板價；勁濃起士薯＋雞塊下午茶也只要69元；還有4件組99元起套餐吃好飽。漢堡王32組優惠券幫大家繳稅季現省2441元！
今「勞動節加肉日」凡在漢堡王門市購買安格斯系列套餐，加價20元就多一片安格斯牛肉、升級成雙層安格斯牛肉堡；點選厚切安格斯、勁濃安格斯、花生安格斯都適用超低價加肉。即日起至5月3日連吃3天，上午10:30至各店打烊前30分鐘，全門市（不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店）臨櫃購買安格斯系列套餐，加購20元多一片安格斯牛肉；提醒大家，官網與外送平台不適用；每份安格斯套餐僅限加購升級雙層安格斯乙次（美式花生雙層安格斯牛肉堡不適用），活動數量有限，售完為止。
📌摩斯漢堡：大杯咖啡「買一送一」！蒟蒻禮盒「買一箱送一箱」
摩斯漢堡勞動節優惠多多，MOS Order APP「安心取溫馨送」5月1日至5月3日大杯摩斯咖啡「買一送一」限量1000組，5月4日至5月15日大杯摩斯咖啡「買3送1」限量3000組，「北海道可樂餅及大杯冰紅茶組」2套優惠價138元，「元氣豆腐雞布里歐堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶組」2套優惠價190元，皆限量2,000組，售完為止。
到摩斯漢堡現場門市5月1日至5月15日，「北海道可樂餅及大杯冰紅茶組」優惠價69元，早餐「元氣豆腐雞布里歐堡及大杯冰紅茶」套餐，加贈方塊薯餅乙份優惠價95元。還打造「我這麼可愛為什麼還要上班」趣味辦公小物療癒大家，5月1日起到店消費MOS Café系列飲品任2杯，即贈「MOS造型筆」乙支、款式隨機，各店數量有限，贈完為止；選購任一杯MOS Café系列飲品，加價39元也可帶回趣味造型筆乙支。