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金塊Aaron Gordon12投11中超神準！灰狼Gobert：他今天化身為Kobe

▲Aaron Gordon單場12投11中，27分6助攻7籃板，學會無私打球。（圖／NOWnews社群中心）
▲Aaron Gordon單場12投11中，27分6助攻7籃板，學會無私打球。（圖／NOWnews社群中心）

記者張志宇/綜合報導

NBA衛冕軍丹佛金塊今（13）日靠著例行賽MVP Nikola Jokic狂砍全隊最高的35分，與Aaron Gordon在攻防兩端的高效表現，率領金塊以115:107戰勝明尼蘇達灰狼，其中Aaron Gordon今（13）日全場12投11中的好表現，更是引來今年拿下年度最佳防守球員Rudy Gobert的讚賞，「很多球在他進攻時，球隊都有與他做身體對抗，但他（指Aaron Gordon）今天化身成為Kobe Bryant，這是團隊必須接受的。」

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Aaron Gordon展現與 Nikola Jokic絕佳默契

金塊內線主力Aaron Gordon本場一掃前場僅拿下13分的低迷表現，今（13）日無論在防守端還是進攻端，都成為Nikola Jokic最得力的助手，尤其是三分球全場2中2，大大紓緩Nikola Jokic在進攻端的壓力，至於在防守端則是成為Nikola Jokic最有力的協防者。

其中更在末節灰狼追分時，與 Nikola Jokic上演一次絕佳配合，Nikola Jokic先是在籃下遭到Jaden McDaniels嚴防，隨後灰狼團隊對Nikola Jokic使用包夾，此時Nikola Jokic一記不看人傳球，助攻Aaron Gordon得分，幫助球隊擴大領先優勢。

Aaron Gordon全場12投11中，三分球2投2中，高效率拿下27分、7籃板、5助攻，與2次火鍋與1抄截，其中在上半場更是6中6拿下14分，全場比賽直到本場第11次出手才投丟，本場比賽正負值為全隊最高的+9，無疑是Jokic身邊的最佳幫手。

本季聯盟最佳防守球員Rudy Gobert對Aaron Gordon給出高評價

Rudy Gobert無疑是本季灰狼的防守核心，但本場比賽始終拿Aaron Gordon沒有辦法，對此則表示，「球隊的策略依舊是包夾Nikola Jokic，今天Aaron Gordon把握住許多空擋三分，但球隊並非沒有給出反制手段，但但他（指Aaron Gordon）今天在進攻端化身成為Kobe Bryant，這是團隊必須接受的。」

金塊主帥Michael Malone談系列賽扳平戰局

對於連贏2勝將系列賽扳平戰局，金塊主帥Michael Malone則表示，「永遠不要低估一支隊伍想拿下冠軍的心，這支球隊已經接受過很多考驗，我們正在按造外界想看到的冠軍球隊的樣子前進，現在我們必須尋求順利在G5搶下比賽勝利的方法。」



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