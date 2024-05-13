Ukai高雄初夏菜單登場　晶英懷石一泊二食專案限時推出

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初夏懷石菜單以清涼爽口的「野菜逸品」開場。「鹽烤香魚」選用有「初夏使者」之稱的宜蘭香魚，以精準的火候將之碳烤至外酥內嫩，保留魚肉本身的果香與恰如其分的油脂比例。蕎麥麵的悠久飲食文化，至今仍有「帶來好運」的象徵，「手打蕎麥麵」以富含營養的蕎麥製成的手工冷麵，消暑之餘也寄寓一份來自料理長對賓客的祝福。
晶英國際行館「食藝探索 懷石一泊二食專案」，雙人入住18坪御典侶驛/御典雙驛，每晚售價9,999元起，專案內含兩客早餐與懷石自選午間/晚間套餐，初夏菜單與一泊二食專案，即日起可透過晶英國際行館官網預訂。
Ukai西餐結合在地食材推出別具台灣特色的初夏菜單。主廚特別挑選了台灣綠竹筍，推出了獨家的「干貝鮮筍御飯」。「義式水煮魚」利用白酒將蛤蠣鮮味封鎖在來自澎湖的黃雞魚鮮嫩的魚肉內，並加入蒔蘿、橄欖、香葉芹，使其風味更加豐富。
Ukai鐵板燒以精湛技藝呈現頂級食材最極致的美味。今村主廚今夏為貴賓獻上私房菜餚，「海膽 魚子醬 晶凍」經過低溫慢煮巧妙去除胡蘿蔔草腥味，僅保留其甜味，襯托出海膽鮮甜與牡丹蝦的甜美滑嫩。主廚更挑選北海道春季的「喜知次」，以鰹魚高湯稍作調味，保留這一時節喜知次肉質豐厚的油脂與嫩滑口感。另附上全食利用的酥炸喜知次魚鰭。