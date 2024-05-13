房市／信義房屋脫穎而出！3人獲頒新北市傑出不動產經紀人員獎

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此次獲獎的曾浚希，曾於疫情嚴峻時期，協助一名自美國回台客戶，透過視訊傳遞各項屋況資訊，克服疫情期間種種不便，為客戶找到理想中的住宅，此外也積極參與社區事務，協辦聯歡活動、公益捐血，以回饋社會。
而出生於汐止的楊玗臻，數年前服務過的退休夫妻，因尋找永久居住的退休宅，涉及一買一賣的複雜程序，楊玗臻不僅提供專業建議簡化流程，也利用土地增值稅「一生一屋」的適用建議，為客戶省下一筆稅額。楊玗臻表示，自己深受父母影響以踏實處事的態度，一步一腳印的服務客戶。熱愛學習的楊玗臻，不僅取得不動產經紀人證照，更考取「租賃住宅管理人員」、「地政士」證照，只為了提供最好的服務品質。
於信義房屋服務11年的謝思沛，每年負責統籌社區聖誕節活動，不僅為社區傳遞溫暖、關懷服務精神，也成為社區居民各種房屋大小事的重要諮詢管道。謝思沛陪伴著多達250位客戶，實現了他們的家業夢想，看著客戶與家人共同討論房子的場景，不僅讓謝思沛深受感動，也使她深刻體會到這份工作的價值感。
信義房屋提供業務菁英職缺，領先業界提供 6個月保障底薪5萬元、「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」協助同仁轉職期無後顧之憂；180天全方位培訓及完善職涯發展方面，聘有專任講師群提供百堂系列課程，搭配階段性的能力檢測循序學習，更深耕布局PropTech房產科技，提供多款AI數位工具輔助經紀人員銷售，加速能力成長，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。