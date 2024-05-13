《鬼滅之刃柱訓練篇》預告這次沒人會死！炎柱遺照被翻出觀眾哭爆
日本知名動畫《鬼滅之刃 柱訓練篇》正式開播，第一集結尾就預告「本集不會有人領便當」，竈門炭治郎、「蟲柱」胡蝶忍、「岩柱」悲鳴嶼行冥、「風柱」不死川實彌、「蛇柱」伊黑小芭內、「水柱」富岡義勇都一致面向左方；反觀《無限列車篇》的「炎柱」煉獄杏壽郎一開始就面向右側，再令不少觀眾鼻酸。
記者陳雅蘭／綜合報導
《鬼滅之刃 柱訓練篇》加入「蟲柱」胡蝶忍、「岩柱」悲鳴嶼行冥、「風柱」不死川實彌、「蛇柱」伊黑小芭內、「水柱」富岡義勇等要角，大夥為了拿下「鬼王」鬼舞辻無慘、研究「鬼進化」的竈門禰豆子，因而展開「印記的訓練」。
據悉《柱訓練篇》不同於《竈門炭治郎 立志篇》、《無限列車篇》、《遊郭篇》、《刀匠村篇》，本季與鬼對決的篇幅減少許多，將著重於「柱」背後的故事與訓練，所以在《柱訓練篇》第一集結尾時，就出現包含竈門炭治郎在內的6位要角「一致面向左邊」的預告，意即不會有人死去意思。
事實上，在《遊郭篇》、《刀匠村篇》結尾，也都出現當集主角「音柱」宇髄天元、「霞柱」時透無一郎、「戀柱」甘露寺蜜璃與炭治郎並肩向左走的預告圖，而該3位要角最後的確沒領便當；但《無限列車篇》的「炎柱」煉獄杏壽郎則是一開始向右走，他最後也在該集犧牲，因此觀眾推斷主角面向的方向，等同於主角的「結局」。
《鬼滅之刃 柱訓練篇》是延續《鬼滅之刃 刀匠村篇》的故事，5月12日起，每週日跨週一深夜可至巴哈姆特動畫瘋、中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、Netflix、Disney+等平台收看。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道