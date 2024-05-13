天氣預報／5月還有冷空氣！週四大台北剩17度　連2波東北季風襲台

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林伯東表示，明天台灣持續受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其它地區早晚也偏涼，低溫大多落在攝氏18至20度，局部地區會再低攝氏1至2度，白天太陽升起後，各地高溫還是有攝氏27至30度的水準。
降雨方面，明天東北部、東部及中南部山區有「局部短暫陣雨或雷雨」，北部及東南部地區也有「零星短暫陣雨或雷雨」，但整體雨勢並非相當明顯，主要仍是氣溫感受較強列。
週三短暫回溫 週四東北季風再起
林伯東指出，週三東北季風會減弱，因此各地清晨溫度稍有回升，不過在北部、東半部的清晨，氣溫仍只有攝氏19至20度，感受偏涼，中南部地區白天則預期會有攝氏30度以上高溫出現，各地天氣多雲到晴。
週四另一波東北季風增強，且受到「輻射冷卻」影響，整個中部以北、東北部溫度都偏，清晨只有攝氏18至19度，山區或較空曠區域下探攝氏17度，不過這波東北季風水氣少、因此降雨情況不明顯。
林伯東說明，週五白天起至週日（5/17至5/19）東北季風就會減弱，各地溫度回升、天氣也較穩定，可以把握這段時間出門走走；此外，過去在5月，台灣北方仍會有冷空氣東移及南下，導致溫度偏低，雖不會像冬天極度寒冷，但出現5月有「1字頭氣溫」並非異常狀況。