三重祖孫3死命案！2000萬房出租變凶宅　房東損失、實價登錄曝光

他每坪44萬買新北蘆洲老公寓！一簽約就後悔　眾笑：FOMO最佳寫照

▲房市超夯，網友以每坪44萬元買新北蘆洲31年老公寓5樓，未料簽約後就後悔了，被笑FOMO（意指害怕錯過）最佳寫照。（示意圖／翻攝Google地圖）
▲房市超夯，網友以每坪44萬元買新北蘆洲31年老公寓5樓，未料簽約後就後悔了，被笑FOMO（意指害怕錯過）最佳寫照。（示意圖／翻攝Google地圖）

記者徐銘穗/綜合報導

房市近期超夯，預售屋搶翻天，中古屋市場也跟著旺！一名首購族日前以每坪約44萬元，買下新北市蘆洲一間31年5樓公寓的頂樓，事後發現是鑑價最高點，嫌沒有頂加、家具，夏天恐爆熱，擔憂未來增值機會不大，直呼好後悔。但眾人發現他銀行鑑價可貸8成，根本穩的，笑虧是FOMO（Fear of Missing Out 縮寫，意指害怕錯過）最佳寫照。

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原PO在PTT分享首購勸世經驗「買到又貴又爛的房子該怎麼辦」，認為自己在業務誘導下沒認真思考就簽約，買了蘆洲一間31年5樓公寓的頂樓，google走路12分鐘可到捷運，一坪約44萬元，後來才發現大概算是鑑價最高點，還說「最高點就算了，還是頂樓而且沒頂加」，夏天會非常熱。

他感嘆說，自己是看到新北好像物件都被掃光了，感覺是房市最熱的時候，就跟著FOMO了，還控被業務PUA，「他們早就找到一堆可以鑑價到最高點的銀行業務」，雖然銀行可貸款8成，但仍擔憂「升息後大家一起爆炸」，猶豫是否要認賠百來萬解約，認為還是花2萬租套房爽多了，修繕找房東，現金流也高，哭說：「想到就好痛苦！」

▲頭痛、失眠、睡不著、睡覺、沮喪、難過。（圖／取自photoAC）
▲原PO買房後，嫌棄5樓公寓又貴又曬，覺得自己當初買得太匆促而感到沮喪、痛苦。（示意圖／取自photoAC）
貼文引發討論，部分網友驚說公寓5樓不能買，直言：「五樓頂加除了包租公到底誰想買啊！」也有人認為有5樓的公寓難都更。但不少人指出，銀行鑑價有到，就表示物件有其價值，而且還核貸8成，根本穩的，直言「蘆洲怕什麼！還是新北第一環」，認為原PO可能只是買房後的EMO（憂鬱）期，勸他不要太焦慮。

過來人分享，買房的半年內的確會懷疑自己太衝動而後悔，但一年後看到社區出現一坪加價15萬元交易後，什麼焦慮、後悔都沒了。也有人認為，原PO房仲能幫忙找到能鑑滿的業務超神，不少人都求「私！可以鑑價到最高點的銀行業務，感激不盡」。

新北蘆洲近年成交單價49.95萬　最高實登單價驚見6字頭

蘆洲31年公寓單價44萬買貴了嗎？根據《樂居網》資料顯示，新北蘆洲近年成交單價49.95萬，漲幅約3.8%，若以屋齡區分，10年以下成交單價站穩5字頭，20~30年房屋單價約46.63萬元，30~40年每坪也要43.93萬元。

此外，記者實際上內政部實價登錄網站查詢，去（2023）年4月至今年4月蘆洲5樓公寓頂樓共有139筆交易登錄，屋齡多在30~40年、甚至40年以上，成交單價落在23萬至63萬，差異相當大。最高單價是今年2月永樂街5樓公寓，39坪總價2425萬元，單價約62.9萬元。

▲今年2月，蘆洲永樂街35年5樓公寓出現單價62.9萬元成交紀錄。（圖／翻攝實價登錄網站）
▲今年2月，蘆洲永樂街35年5樓公寓出現單價62.9萬元成交紀錄。（圖／翻攝實價登錄網站）

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