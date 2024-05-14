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大谷翔平、山本由伸沒加入巨人好慶幸！道奇教頭：穿藍色比較好看

▲MLB洛杉磯道奇在休賽季，成功網羅大谷翔平與山本由伸2名日籍好手，他們沒有加盟世仇巨人隊，也讓道奇教頭Dave Roberts直呼好慶幸。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB洛杉磯道奇在休賽季，成功網羅大谷翔平與山本由伸2名日籍好手，他們沒有加盟世仇巨人隊，也讓道奇教頭Dave Roberts直呼好慶幸。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（14）日將前往客場對決舊金山巨人，雙方將進行3連戰交手，而2隊在休賽季不約而同，一同投入二刀流球星大谷翔平，和「日本最強投」山本由伸的爭奪戰，但最終都無緣獲得他們青睞，而是由世仇道奇勝出。而道奇總教練Dave Roberts賽前也笑著表示，「大谷和山本穿著藍色球衣比較好看。」

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道奇主帥賽前受訪　慶幸球隊有大谷與山本


道奇主帥Dave Roberts賽前接受記者訪問，談到大谷翔平與山本由伸2名日籍好手，他則是說到，慶幸他們最終選擇了道奇：「我真的非常幸運，非常感謝大谷和山本選擇了道奇隊，因為擁有這兩個穿著橙色和黑色衣服的球員（意指若他們選擇加盟巨人），將會改變場上的一切局面。但我確實認為，他們穿著道奇隊的藍色球衣更好看。


此戰道奇推派山本由伸　巨人派出火球男Hicks應戰


而今（14）日對上巨人隊的比賽，道奇隊將推出山本由伸掛帥先發，而大谷翔平則是在短暫休息過後，背部緊繃狀況就順利復原，此役再度回到場上，並擔綱先發第二棒指定打擊，巨人則是推派火球男Jordan Hicks先發，也要力拼近期3連勝。

根據美媒《洛杉磯時報》記者Dylan Hernández的報導，他也特別點出道奇與前天使2支球隊，在保護大谷翔平上面的差異性。他說：「道奇做到了天使過去所辦不到的事情，就是教練團可以說服大谷翔平休息。過往大谷翔平效力天使時期，幾乎是場場打好打滿，除非傷勢真的嚴重到無法上場，否則大谷翔平不輕易休息。」

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