影／Tatum慶祝擊胸打太大力！Brown露出不爽神情　當事人打趣回應

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這場比賽末節1分07秒，Brown命中大號三分球，讓塞爾提克領先到8分，基本上鎖定比賽勝利，球進後綠軍球員開心慶祝，Tatum拍了Brown的胸以示振奮之情，不過對方卻露出不爽的表情，引起關注。
可能是那一下打太用力了，Brown有點感覺很痛，而在騎士隊喊出暫停後，他還疑似在場上和對方說了一些話。賽後談起這件事，Tatum表示不知道自己原來那一下出手那麼重，還打趣說：「可能最近一直在健身。」之後隨即也正色表示，「我們會互相支持，即使是精神最堅強的人有時候也需要一些鼓勵。」
今天Brown出賽34分鐘，15投9中，三分球3投2中，罰球9罰7中得到27分8籃板。談到自己的表現以及比賽中展現出來的侵略性，他表示：「我認為騎士沒有任何人能真正防住我，我只是需要進入自己舒服的位置，做我想做的事。」
塞爾提克目前在系列賽取得3：1的優勢，他們有機會在第5戰結束次輪賽事。此役缺陣的騎士主將Donovan Mitchell在G5恐怕依舊無法上場，根據醫學專家Evan Jeffries的看法，小腿拉傷就算是最輕的一級，也要休戰7-10天。這意味著他和騎士的賽季恐怕即將結束。
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