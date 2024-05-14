詹皇不再執著父子同隊？同場對決也算圓夢　美媒：續留湖人機率高

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Bronny James目前19歲，為南加州大學出賽1年，但因為心臟問題動刀，因而整年只出賽25場，平均上場19.4分鐘，拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻，投籃命中率僅有3成66，外線命中率則為2成67。由於詹皇的影響力，此前被看好有望擠入首輪，但發生健康問題後，被外媒預估有可能在選秀會中落選。
湖人本季握有首輪17順位和次輪55順位兩個選秀權，此前根據多方報導指出，湖人對於在2024年選秀會上選進詹皇兒子Bronny James持開放態度，另外也願意給LeBron James開出3年1.64億美元（約50.7億台幣）的續約合約，這將會是一個相當具吸引力的誘因。
選到Bronny不等於獲得詹皇 和兒子同場較勁也算圓夢
根據《ESPN》記者Brian Windhorst發出的文章表示：「過去幾個月來，LeBron James和他兒子的經紀人Rich Paul努力傳達出一個想法，那就是選了布朗尼不代表能得到詹姆斯。」另外，他也認為LeBron James最終可能還是回到湖人。
另一方面，《The Athletic》記者Shams Charania也在報導中指出：「LeBron James已經改變計劃，只要在NBA場上和Bronny James對位，也算完成夢想。」顯示父子同隊目前可能已非他的首要考量。
值得一提的是，雖然試訓會中顯示Bronny James身高僅有6呎1.5吋（約186公分），但其他運動能力表現相當不錯，助跑起跳高度為40.5吋（102.87公分）高居所有測試球員中的前5名，且三分球共25投19中，也在所有球員中排在第2名。
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