快評／「Luka Magic」神奇不再！Doncic碰到Lu Dort像撞上一面牆

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獨行俠前三節大部分時間處於領先，但在末節3分多鐘內的得分乾旱期，讓他們前功盡棄。Luka Doncic整場找不到進攻感覺，20投6中僅得18分，最後10.1秒他站上罰球線有兩罰追平機會，卻只進一球，讓獨行俠錯失在此役取得「聽牌」的機會。
本輪系列賽前三戰打完，Shai Gilgeous-Alexander場均31分，這個系列賽他已經得到93分，高出Luka Doncic將近23分，高出Kyrie Irving整整42分，三項命中率是驚人的47/50/89%，不過雷霆在此役開打前系列賽仍以1：2落後，因為獨行俠有第3個人跳了出來。
PJ Washington在這一輪系列賽前3戰48投26中（三分球26投14中），G2和G3分別拿下29分和27分，投籃命中率542%，三分球命中率53.8%，他的爆發打亂雷霆布局，也減輕了Doncic和Irving在進攻端的壓力。
雷霆隊的防守策略是讓Shai Gilgeous-Alexander盯防進攻較弱的獨行俠球員，避免讓他在防守端被消耗太多精力，這個系列賽的大部分時間裡，他都被分配到守Washington，並且常常放空後者去協防禁區，不過Washington證明自己可以命中外線，懲罰對手的針對性調度；而當雷霆進行調整，改讓Josh Giddey去防守時，Washington又會用他的體型進行打點，給予雷霆造成不小的麻煩。
此役Kyrie Irving在首節完全沒得分，他將精力放在組織和防守上，半場就傳出了7次助攻，Washington依舊出色，拿到僅次Doncic的11分。第三節獨行俠半場進攻有點停滯，依靠Washington的錯位單打才勉強維持領先，這位悍將三節打完就已轟下了20分。
但Washington終究只是角色球員，他的得分機會來自於球星的牽制力，當「Luka Magic」神奇不再，他也很快在末節熄火。
防守專家Lu Dort鎖死Doncic 「Luka Magic」神奇不再
Kyrie Irving今晚個人進攻欲望不高，Doncic則是被Lu Dort整晚黏在身上，找不到節奏，大多數出手都已經變形了，甚至連心態都起了變化，今晚對兩人來說皆是災難級的發揮。
2020年還是新秀的Lu Dort，就憑藉著壯碩的體型和出色的橫移能力，用防守為自己在雷霆隊內爭取到一席之地。季後賽對上火箭，Dort負責防守James Harden，給對方造成很大的麻煩，也讓自己一戰成名。
Harden和Doncic在體型上相似，兩人都屬於壯碩的持球核心，而Dort在力量上不輸，腳步上的移動又快，不失位、不犯規，讓Doncic進行勉強出手的防守方式在這個系列賽相當成功。
過去在季後賽中，Doncic總被認為是大賽型球員，在7戰4勝的系列賽中的表現會好過他季賽的水準。但隨著他成為聯盟一線球星，也遭受到更多限制和針對。
今年季後賽至今，Doncic的表現只能說是平平，如今雷霆搶回了主場優勢，獨行俠需要他在天王山挺身而出。如果他不能辦到，獨行俠的今年賽季將陷入危機。
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