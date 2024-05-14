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大聯盟史上第4人！今永昇太開季8戰防禦率0字頭　續寫新人年傳奇

▲大聯盟史上第4人！今永昇太開季8戰防禦率維持在0字頭，續寫新人年傳奇。（圖／美聯社／達志影像）
▲大聯盟史上第4人！今永昇太開季8戰防禦率維持在0字頭，續寫新人年傳奇。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

今永昇太成大聯盟史上第4人！芝加哥小熊隊日籍投手今永昇太，在轉戰美職後的新人年大殺四方，今（14）日先發對上強敵亞特蘭大勇士，繳出5局無失分，狂飆8次三振的好投。雖然最終無關勝敗，但今永昇太防禦率下修到0.96，成為大聯盟史上第4位在投完生涯前8場比賽，還能維持防禦率0字頭的先發投手

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扛住勇士斧頭幫打線　多次三振化解危機

面對擁有強大「斧頭幫」打線的勇士，今永昇太總共被敲7支安打，總在關鍵時刻展現壓制力，因此5局都未失分。1局下遭到勇士攻佔得點圈，三振Adam Duvall化解危機，3局在兩人出局後，被連續安打形成一、三壘有人狀況，今永昇太再用低角度速球三振對手又化解危機。

最大的失分危機出現在4局，滿壘面對到頂尖打者Ronald Acuña Jr.，結果今永昇太讓他敲出右外野飛球，成功接殺出局化解危機。5局總共用了98球，投出3次保送，但飆出8次三振，多次幫助自己度過難關，不過最終小熊遭到0：2完封敗，今永昇太無關勝敗

前8戰防禦率0字頭　大聯盟史上第4人

根據大聯盟數據專家Sarah Langs發出的文章顯示，此前在新人年開季前8場還能維持低於1防禦率的球員僅有3人，分別是Fernando Valenzuela的0.50、Cisco Carlos的0.95以及Dave Ferriss的0.75。因此，寫下0.96防禦率的今永昇太也加入這3位傳奇球星的行列，成為自1913年以來的史上第4人。

值得一提的是，若今永昇太下一戰先發贏球，將可追平2002年道奇隊石井一久、2013年洋基隊田中將大等日本球員，創下日本球員第三位開季6連勝的紀錄。

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