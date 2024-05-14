台鋼雄鷹韓國女神安芝儇宣布搬到高雄！粉絲探究背後原因令人感動

騎士全場僅7罰成落敗關鍵！Garland怒批：難道我們得不到回報？

▲本場賽爾提克與騎士系列賽G4，騎士全場僅獲得7次罰球機會，與對手相比差距懸殊，這也讓當家後衛Darius Garland相當不高興。（圖／美聯社／達志影像）
▲本場賽爾提克與騎士系列賽G4，騎士全場僅獲得7次罰球機會，與對手相比差距懸殊，這也讓當家後衛Darius Garland相當不高興。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃季後賽東區次輪系列賽，克里夫蘭騎士與波士頓塞爾提克第四場比賽，今（14）日在騎士隊主場進行。此役「騎士一哥」Donovan Mitchell因左腿傷勢缺席，綠衫軍則是靠著當家球星Jayson Tatum砍下全場最高33分，終場率領塞爾提克以109：102擊敗騎士，系列賽正式搶下聽牌，取得3：1領先。而本場比賽雙方的罰球數差距懸殊，賽後騎士後衛Darius Garland則是顯得相當不高興，並在記者會上表示「難道我們得不到回報？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
騎士全場僅獲7罰機會  與塞爾提克24次差距懸殊

本場比賽在主場坐陣的騎士隊，僅獲得7次罰球機會，至於對手塞爾提克則是獲得24次，雙方差距相當懸殊。這也讓當家後衛Darius Garland心情不是很愉悅，並在賽後記者會上表示：「我們全場48分鐘，只有獲得7次罰球的機會，這真的很難。我們切入突破了很多次，但只有7次罰球，而且其中還有2次是執行技術犯規的罰球，所以等於全場只有5次罰球。」

「我不是裁判，但我知道我被打（犯規）了多少次，我也知道我的隊友倒地了多少次。難道我們就不能得到應該得到的回報嗎？這真的太難了，我不是裁判，我不想被罰款25000美元。」

塞爾提克主帥給對手讚賞  認為騎士會拿出更好表現

至於塞爾提克總教練Joe Mazzulla，賽後也接受媒體採訪，並談到了本場比賽對手的表現。他說到：「我對騎士在沒有Donovan Mitchell的情況下，能夠打出這樣的表現，一點也不感到驚訝。騎士在上半場迫使我們產生了一些失誤，並藉此機會打出了攻防轉換，他們做得真的很好。」

「騎士真的是一支非常出色的球隊，他們今天打得很好。同時，我敢打賭他們會在下一場比賽上，拿出更好的表現的。」




更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁

  

NBA季後賽／塞爾提克109：102騎士！Tatum砍33分　系列賽3：1聽牌

NBA季後賽／探花連線合砍61分！塞爾提克106：93騎士　系列賽2：1

塞爾提克遭騎士痛揍！李亦伸狠批：失常表現　預言綠衫軍連拿兩勝

騎士118：94擊敗塞爾提克！綠衫軍G2爆冷被痛宰　系列賽戰成1：1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞