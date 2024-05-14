騎士全場僅7罰成落敗關鍵！Garland怒批：難道我們得不到回報？

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本場比賽在主場坐陣的騎士隊，僅獲得7次罰球機會，至於對手塞爾提克則是獲得24次，雙方差距相當懸殊。這也讓當家後衛Darius Garland心情不是很愉悅，並在賽後記者會上表示：「我們全場48分鐘，只有獲得7次罰球的機會，這真的很難。我們切入突破了很多次，但只有7次罰球，而且其中還有2次是執行技術犯規的罰球，所以等於全場只有5次罰球。」
「我不是裁判，但我知道我被打（犯規）了多少次，我也知道我的隊友倒地了多少次。難道我們就不能得到應該得到的回報嗎？這真的太難了，我不是裁判，我不想被罰款25000美元。」
塞爾提克主帥給對手讚賞 認為騎士會拿出更好表現
至於塞爾提克總教練Joe Mazzulla，賽後也接受媒體採訪，並談到了本場比賽對手的表現。他說到：「我對騎士在沒有Donovan Mitchell的情況下，能夠打出這樣的表現，一點也不感到驚訝。騎士在上半場迫使我們產生了一些失誤，並藉此機會打出了攻防轉換，他們做得真的很好。」
「騎士真的是一支非常出色的球隊，他們今天打得很好。同時，我敢打賭他們會在下一場比賽上，拿出更好的表現的。」
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