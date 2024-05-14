邊荷律名牌錢包遭竊！哭訴證件信用卡全不見 監視器壞掉投訴無門
韓籍啦啦隊女神邊荷律今年加盟中信兄弟，昨（13）日深夜她在IG上哭訴自己的錢包遭竊。今日，邊荷律再度曬出遺失的名牌錢包照片，附上日期表示錢包剛買一年多，並表示：「我的錢包被偷了，不像話！」
記者張一笙／綜合報導
邊荷律在韓國具有超高人氣，YouTube上一部吐舌頭的影片，吸引超過2億觀看。今年風光加盟中信兄弟PS女孩，讓不少粉絲都感到十分驚喜。邊荷律也時常在社群平台上分享自己在台灣的應援照片、應援影片、生活瑣事及旅遊趣事，尤其日前上傳自己的泳裝照，更是吸引超過2.6萬人按讚。
昨日深夜，邊荷律在IG臉書上哭訴自己的錢包遭竊，裡面的信用卡、身分證、汽車智能鑰匙等重要物品都跟著錢包遺失。今日，邊荷律再度曬出自己去報案及尋求幫助的對話紀錄，只見她請求對方協助調閱監視器畫面，看是否能找到相關線索，未料對方回覆：「監視器壞了！所以不能用，這是一個大問題，很抱歉幫不了妳。」
接著，邊荷律曬出自己的精品錢包，並表示這個錢包才使用一年，是一年的新東西，並表示：「我的錢包被偷了，不像話！」看得出來十分沮喪。根據《NOWnews今日新聞》實際查訪，邊荷律遺失的灰色緹花錢包，在官網上售價2萬1千元新台幣。
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