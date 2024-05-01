邊荷律向經紀人抱怨「胸前肉肉很明顯」！不合身泳裝照曝光
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters近期正在積極籌備2024女孩卡的拍攝事宜，其中一套必須穿上泳裝進行拍攝。不過，邊荷律似乎對於自己拿到的泳裝十分不滿意，並且透過翻譯向經紀人乖姐抱怨泳裝不合身，乖姐看完照片以後看不出來哪裡有問題，未料邊荷律接著表示：「胸前的肉肉很明顯！」讓乖姐及在場女孩們都哭笑不得，對內互動十分有趣。
記者張一笙／綜合報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters每年推出的女孩卡都會有不同的主題，但每年一定會有的主題，就是「夏日泳裝主題」，因此，就連韓籍成員邊荷律、李丹妃等人都要換上泳裝，拍攝泳裝系列照。邊荷律在拍攝時，透過翻譯向經紀人乖姐反應泳裝不合身，乖姐看完以後看不出來哪裡不合身，邊荷律表示：「胸前的肉肉很明顯！」在一旁的女孩則哀怨地表示：「呃......我也想要很明顯耶！」乖姐看著一切發生，並寵溺地表示：「為什麼我的女兒們這麼可愛！」
隨後邊荷律在IG上曬出拍攝的成品照，只見邊荷律身穿一襲黃色泳衣裙，泳衣胸前的皺褶，加上側身微微露出的事業線，襯托出邊荷律的好身材，讓不少粉絲都讚嘆表示：「已經開始存錢了」、「泳池邊太可愛」、「完蛋了頭又暈了」、「這表情太可愛」、「好可愛」。
事實上，邊荷律一直十分擔心拍出來的照片效果不好，因為當她開始拍攝時，天空突然就下起大雨。不過由於工作人員們都淋著大雨認真拍攝，在大家的幫忙下，拍出來的照片讓她十分滿意。邊荷律也一掃泳衣不合身的陰霾，興奮地表示：「大家可以期待一下2024的女孩卡唷！」
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