大谷翔平化身「腿哥」！僅花4.1秒上一壘　道奇主帥：他無所不能

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大谷展現優異跑速 跑出內野安打還賺打點
大谷翔平本場比賽順利歸隊，擔綱先發第二棒指定打擊。在5局上三壘有人時，大谷從巨人先發投手Jordan Hicks手中，擊出二壘方向滾地球，並靠著驚人速度跑出內野安打，同時也打回球隊此戰第2分。賽後根據資料顯示，大谷這支內野安打，他從打擊區跑到一壘，只花費了4.1秒，衝刺速度則是每秒高達30英呎（時速約32.9公里），速度相當優異。
道奇主帥讚大谷無所不能 稱他沒有什麼做不到
對於大谷翔平如今的表現，道奇主帥Dave Roberts賽後也表示，「我已經對大谷翔平的表現不再感到驚訝，因為我知道他就是這樣的球員，他能把球打得比任何人都遠。當他健康時，投起球來也不會輸給任何人，速度也比很多人來得快，沒有什麼是他做不到的事情，大谷能用任何方式擊敗對手。」
總計本場比賽，大谷翔平共5打數2安打，分別在第1打席和第3打席敲出安打，並進帳1分打點，但也吞下2次三振。大谷的打擊率賽後為0.354，依然獨走全聯盟。值得一提的是，大谷翔平在3局上跑出個人本季的第10次盜壘成功，目前盜壘成功率為完美的100％。
至於本場比賽擔綱道奇先發的日籍強投山本由伸，此役則是先發主投5.2局，被敲出5支安打失掉4分，其中包括1發3分砲，另投出6次三振和2次保送，賽後防禦率略升至3.21。
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