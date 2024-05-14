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大谷翔平化身「腿哥」！僅花4.1秒上一壘　道奇主帥：他無所不能

▲今(14)日對上教士隊的比賽，道奇隊日籍巨星大谷翔平全場5打數2安打，並在第5局展現優異跑速，靠著腳程成功跑出內野安打，順利打回道奇此戰第2分。（圖／美聯社／達志影像）
▲今(14)日對上教士隊的比賽，道奇隊日籍巨星大谷翔平全場5打數2安打，並在第5局展現優異跑速，靠著腳程成功跑出內野安打，順利打回道奇此戰第2分。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

大谷翔平化身「腿哥」！MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，日前因背部不適，缺席昨（13）日比賽，今（14）日稍作消息後馬上回歸，而此戰大谷也繳出雙安表現，並貢獻1分打點，幫助道奇以6：4逆轉擊敗舊金山巨人。其中，大谷在第5局比賽上，也展現驚人跑速，僅用4.1秒就站上一壘，也讓道奇主帥Dave Roberts賽後對於他的表現讚不絕口，並開玩笑地表示，「已經對大谷的表現不再感到驚訝！」

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大谷展現優異跑速  跑出內野安打還賺打點


大谷翔平本場比賽順利歸隊，擔綱先發第二棒指定打擊。在5局上三壘有人時，大谷從巨人先發投手Jordan Hicks手中，擊出二壘方向滾地球，並靠著驚人速度跑出內野安打，同時也打回球隊此戰第2分。賽後根據資料顯示，大谷這支內野安打，他從打擊區跑到一壘，只花費了4.1秒，衝刺速度則是每秒高達30英呎（時速約32.9公里），速度相當優異。


道奇主帥讚大谷無所不能  稱他沒有什麼做不到


對於大谷翔平如今的表現，道奇主帥Dave Roberts賽後也表示，「我已經對大谷翔平的表現不再感到驚訝，因為我知道他就是這樣的球員，他能把球打得比任何人都遠。當他健康時，投起球來也不會輸給任何人，速度也比很多人來得快，沒有什麼是他做不到的事情，大谷能用任何方式擊敗對手。」

總計本場比賽，大谷翔平共5打數2安打，分別在第1打席和第3打席敲出安打，並進帳1分打點，但也吞下2次三振。大谷的打擊率賽後為0.354，依然獨走全聯盟。值得一提的是，大谷翔平在3局上跑出個人本季的第10次盜壘成功，目前盜壘成功率為完美的100％。

至於本場比賽擔綱道奇先發的日籍強投山本由伸，此役則是先發主投5.2局，被敲出5支安打失掉4分，其中包括1發3分砲，另投出6次三振和2次保送，賽後防禦率略升至3.21。


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