Popeyes「最強炸雞」免費吃！台灣5/30開幕送3天 加LINE贈比司吉
全球知名的「美國最強炸雞Popeyes」台灣一號店總算確定5月30日開幕，將正式插旗台北車站商圈的中正區許昌街，首三日只要消費「免費請吃炸雞」，加入官方LINE好友還能送吃秘製比司吉、香炸布朗尼等私房副食，開幕4大優惠、店面裝潢一次整理給大家。
記者蕭涵云/綜合報導
將在台灣引爆速食大戰的「Popeyes」，有「美國最強炸雞」之稱，登台首間餐廳不只帶來熱賣超過50年的正統路易斯安那州美味，店內風格也以路易斯安那藝術與文化元素，打造明亮繽紛藍x橘的撞色空間，搭配當地常見的弧形欄杆作為天花板設計，還結合街景剪影與爵士風元素，復刻美國潮流印象。
被暱稱為大力水手炸雞的Popeyes，主打「爽脆炸雞」以秘製肯瓊香料醃漬12小時、並手工20次裏粉後酥炸；還有2019年推出也圈粉無數的「布里歐雞腿堡」，受到流行天后碧昂絲、喬納斯兄弟、金卡戴珊、Cardi B等明星熱愛，是社群上暴紅已久的「罪惡美食」，總算可以在台灣吃到。
總算確定在5月30日正式開幕的Popeyes推出寵客4大優惠！5月30日至6月1日開幕首三日，天天前50名消費者「免費請吃炸雞」；前20名再加贈「Popeyes特製潮流手機掛繩組」；只要加入官方LINE帳號，首三日購買個人或多人套餐，還可獲贈每日限量500份的必吃副食，第一日：私房秘製比司吉、第二日：肯瓊裹漿脆脆薯條、第三日：清香馥郁四季春；而且LINE好友綁定會員還能再享「香炸布朗尼」小點兌換券。提醒大家，優惠活動每位消費者每日至多各獲得一份，贈完為止。
Popeyes 許昌店
地址：台北市中正區許昌街 30 號 1 樓
時間：10:00-22:00
5月30日開幕當天11:00開始營業
5月報稅季省荷包，肯德基主推「A+B＝89元」超雞賞優惠組合，A區主要為脆雞餐點，包括咔啦脆雞＋2塊上校雞塊、美式煙燻咔脆雞堡、8塊上校雞塊、或原味起司燻雞捲；B區則有玉米濃湯(小)、百事可樂(中)、雞汁風味飯、香酥脆薯(小)，從飲料、湯品到副餐都能任選。
想吃簡單下午茶也可選「咔啦脆雞＋2塊上校雞塊＋可樂」89元、或「原味起司燻雞捲＋玉米濃湯」、「8塊上校雞塊＋香酥脆薯(小)」都是89元，全台182家門市開吃。