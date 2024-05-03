獨／Popeyes炸雞台灣還沒開！台北中正區地址被曝光 官方8字回應
全球知名的「美國最強炸雞Popeyes」要來台灣展店掀起超狂話題，官方預告首店將於上半年第二季在台北中正區開幕，不料目前地址已經悄悄被曝光，赫見選址就在台北車站前美食激戰區的南陽商圈。業者低調8字回應《NOWnews今日新聞》：「我們之後會再公布」；不過記者已經查到放上官方資訊的Google地圖，還有熱情的粉絲朝聖給出五星好評，看來應是相去不遠，週邊生活圈的民眾準備就近先吃了。
記者蕭涵云/綜合報導
被奉為美國必吃的大力水手炸雞Popeyes，主打秘製肯瓊香料醃漬酥炸的「爽脆炸雞」與「布里歐雞腿堡」，所到之處無不掀起速食品牌激戰的Popeyes，還受到流行天后碧昂絲、喬納斯兄弟、金卡戴珊、Cardi B等明星熱愛，更曾登上《Eater》及《時代雜誌》等全球知名美食評論網，暴紅的「罪惡美食」讓人難以招架。
在全球開設超過4300間餐廳、遍及近40個國家；去年進軍印度、法國、波蘭、捷克，今年又快速展店於哈薩克、紐西蘭、義大利，已是全球規模最大的連鎖速食品牌之一。4月官方曝光要來台展店的消息便掀起熱烈話題，不少已在國外嚐鮮過的鐵粉超級期待，當時預告台灣首店將於上半年第二季在台北中正區開幕，如今地址已被曝光，台灣第一家「Popeyes許昌店」就在台北車站前美食激戰區的南陽商圈。
記者實際到Google地圖上查詢「Popeyes」，便直接跳出「Popeyes許昌店」地標，還放有官方設計的4張宣傳圖片，幽默寫著「裝潢中，先放3D圖，讓你有想像」，更開玩笑提醒「雞還沒孵出來，之後再過來」；但已被熱情的粉絲朝聖給出五星好評，相當期待開幕。
雖然目前正確地址先被屏蔽，但《NOWnews今日新聞》記者還掌握了「台灣公司網」與徵才資訊，都可直接看出Popeyes門市的確就設立在台北市中正區許昌街30號，與Google地圖標示的店名相符。對此。記者詢問台灣業者，官方低調8字回應《NOWnews今日新聞》：「我們之後會再公布」。沒有否認或糾正，相信便是個好消息，或許近日就會釋出更多開幕資訊；而且官方早已透露，今年底前台灣將大舉開出5家「Popeyes」餐廳門市，大家一起期待吧。
「Popeyes」來自美國路易斯安那州，已有半世紀歷史，在社群火紅到被封為「美國最強炸雞」，以秘製肯瓊香料醃漬新鮮雞肉長達12小時，並以純手工20次裹製粉漿工序，打造搶吃炫風的「爽脆炸雞」；還有2019年才推出的「布里歐雞腿堡」，以鬆脆鮮嫩雞腿排結合奶香法式布里歐麵包，也圈粉無數，實在讓人等不及想在台灣開吃Popeyes啦。