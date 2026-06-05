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▲這次梅雨鋒面從南部往北，曾文及南化水庫等較乾涸水庫蓄水都止跌回升，水利署表示，觀察接下來雨勢是否真的可以解決南部旱象，且對水情審慎樂觀。（圖／取自中央氣象署網站）

南部水庫開始進帳 整體水情「審慎樂觀」

南部終於開始下雨了！5月初鋒面雨抵台，當時台灣北中東部都出現豪雨，唯獨曾文溪以南彷彿出現「乾旱結界」，滴水未沾。經過一個月，這次梅雨鋒面從南部往北，曾文及南化水庫等較乾涸水庫蓄水都止跌回升，水利署表示，觀察接下來雨勢是否真的可以解決南部旱象，且對水情審慎樂觀。5月中部、北部本週受到春雨、梅雨鋒面，累積雨量均超過40毫米以上，但曾文溪以南彷彿存在「雨勢結界」，幾乎沒降下一滴雨。然而，從6月開始西南風增強，也終於為中南部地區帶來降雨。據統計，嘉義蘭潭水庫蓄水率回升 0.16%；台南曾文水庫、南化水庫蓄水率回升0.01%及0.19%，雖然微不足道，但已經是數個月以來，水位終於不再往下跌的反轉信號。水利署副署長王藝峰受訪表示，也開心地說「現在草地都變綠了！」他說明，上次鋒面雨在長江流域這一帶壓下來的，降雨以北部為主。這次根據中央氣象署報告這波梅雨是沿著西南穿過台灣。因此在台灣的全島都受到影響，但是中南部的影響更為顯著。王藝峰分析，昨日到今日的降雨來看，替全國的水庫帶來約2000萬噸的水量，但仍以中部的水庫受益較多；南部的水庫像曾文跟烏山頭加起來大概196萬噸。他補充，因為南部地區太久沒降雨，所以昨天雨水都會先被土壤吸收，從今天至下週才會形成涓流進入集水區，「我們也期待這一波降雨不只是解渴，而且可以真正的讓我們的旱象解除。」他表示，整體水情有多大改善，還必須要觀察雨勢多大及持續多久，才能較準確評估，期間水利署也會堤防局部短延時強降雨出現淹水災情，仍維持審慎樂觀態度。