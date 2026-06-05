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洛杉磯道奇隊今（5）日作客亞利桑那響尾蛇主場，在當家二刀流巨星大谷翔平坐板凳的這一天，場上卻驚傳令人揪心的流血意外。陣中明星三壘重砲蒙西（Max Muncy）在第5局拚內野安打的打席中，與響尾蛇隊一壘手巴爾加斯（Ildemaro Vargas）正面衝撞。衝擊力道之大讓曼西的眼鏡當場噴飛，臉部當場滲出鮮血，隨後因疑似腦震盪與呼吸困難症狀緊急退場。突如其來的驚悚畫面，讓休息室裡的大谷翔平也嚇到雙手抱頭、神情無比擔憂。這起駭人意外發生在5局上、雙方0：0平手之際。2人出局後，擔任先發第6棒三壘手的曼西，擊出一記一壘方向的軟弱滾地球。由於響尾蛇補位的投手腳步稍慢，一壘手巴爾加斯接球後決定自己踩壘。此時蒙西毫無減速地全速衝刺，巴爾加斯則橫向全力撲向壘包，因此兩人在一壘毫無緩衝地對撞。衝撞力道大到讓曼西配戴的運動眼鏡當場飛到數公尺遠，他與巴爾加斯雙雙重摔在地、痛苦打滾，球場瞬間陷入一片死寂。轉播畫面更捕捉到，曼西在倒地時，眼睛與鼻樑之間已經明顯被刮傷並滲出鮮血。根據日媒《日刊體育》報導指出，此時坐在休息室裡待命的大谷翔平與隊友們目睹這個畫面，無不面露驚恐，大谷更是第一時間雙手抱頭、眼神寫滿焦慮與不安。兩人倒地掙扎許久後，最終雖然在防護員的攙扶下自行走回休息室，但隨即雙雙被換下場。道奇球團在比賽中後段發布緊急傷情聲明：現年35歲的蒙西目前正在接受「大聯盟腦震盪檢測」，且在走回更衣室時，身體出現了顯著的「氣喘、呼吸急促」等症狀，傷勢狀況尚不明朗。蒙西本季至今為道奇出賽56場，繳出2成51打擊率、22分打點的成績，其中14發全壘打甚至一度超越大谷翔平、登頂全隊第一。身為道奇中心打線中不可或缺的左打重砲，蒙西如果因此次腦震盪衝撞而進入傷兵名單，對近期傷兵滿營的道奇隊而言，無疑又是一次沈重的重擊。不幸中的大幸是，道奇軍團隨後將悲憤化為力量，頂替曼西代跑的艾斯皮納（Santiago Espinal）隨後靠著隊友沃德（Taylor Ward）的二壘安打一路狂奔回本壘得分，幫助道奇在該半局攻下2分先馳得點。