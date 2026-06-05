近日台灣進入梅雨季，午後雷陣雨頻繁，許多人擔心出門遇到大雨影響行程，不過對喜愛《Pikmin Bloom》的玩家來說，下雨反而是一件值得期待的事。因為遊戲中的「雨天皮克敏」與「雪人皮克敏」只有在特定天氣條件下才有機會取得，也讓許多玩家趁著雨季出門散步、挑戰圖鑑蒐集。《NOWNEWS今日新聞》整理雨天限定皮克敏的取得方式與探測器使用技巧，同時提醒玩家雨天遊戲別忘了做好防雨與皮膚防護措施。
《Pikmin Bloom》的雨天系列被玩家俗稱為「樹葉帽皮克敏」，全部都是藍色皮克敏，共有3種不同造型。當玩家獲得標示為「樹葉帽」的花苗後，培育完成便有機會獲得雨天限定皮克敏。不過3種款式皆為隨機出現，因此即使已取得其中一款，也不代表下一次一定能蒐集到其它造型。
雨天皮克敏怎麼拿？先確認遊戲裡真的在下雨
不少玩家都曾遇過「明明外面正在下雨，卻找不到雨天皮克敏」的情況。其實《Pikmin Bloom》採用獨立的天氣判定系統，因此即使現實世界下起大雨，遊戲內也不一定會立即切換成雨天狀態。
若想捕捉天氣限定皮克敏，首先必須確認遊戲地圖左上角是否出現「撐傘的下雨天」圖示。只有當遊戲正式判定為雨天或下雪天時，相關限定皮克敏才有機會刷新。若只是短暫陣雨或雨勢不明顯，遊戲內可能仍維持陰天或晴天狀態，玩家即使使用探測器，也未必能找到目標花苗。
老玩家都在用！探測器「純點流」攻略
除了確認雨天狀態外，探測器也是許多玩家蒐集雨天皮克敏的重要工具。不少玩家推薦利用俗稱「純點」的方式使用探測器。做法是前往河濱、公園或空曠道路等地點，盡量避開商店、餐廳等特殊地標較多的區域，降低探測器可能出現的地點種類。
打開探測器後，若「附近的地點」欄位只剩下「路邊」與「樹葉帽」標籤，便接近「純點」狀態。此時使用探測器，被認為有較高機會獲得雨天皮克敏相關花苗。
此外，不少玩家也建議在雨天外出時同步開啟種花模式。除了累積步數外，也有機會讓雨天相關花苗出現在探險清單中，提高蒐集效率。
雨天皮克敏攻略重點
📌 地圖出現雨天圖示
📌 外出散步並開啟種花模式
📌 尋找「路邊＋樹葉帽」純點
📌 使用探測器提高取得機率
雪人皮克敏更稀有 不少玩家靠出國解鎖
相較於雨天系列，下雪限定的雪人皮克敏更被許多玩家視為夢幻收藏。雪人系列同樣有3種不同造型，由於台灣平地下雪機率極低，大部分玩家必須前往高山地區，或利用到日本、韓國等地旅遊時，才有機會遇見相關花苗，因此收藏價值更高於雨天系列。
想趁著梅雨季蒐集限定皮克敏的玩家，也別忘了做好防護措施。皮膚科醫師趙昭明表示，雨水本身帶有酸性，外出時應盡量避免頭皮直接淋雨。若身體長時間處於潮濕悶熱環境，可能增加濕疹性皮膚炎發生機率；鞋襪持續潮濕則容易提高香港腳等黴菌感染風險。在享受散步種花與收集樂趣的同時，也別忘了撐傘、防雨與保持身體乾爽，才能安心把稀有皮克敏帶回家。
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不少玩家都曾遇過「明明外面正在下雨，卻找不到雨天皮克敏」的情況。其實《Pikmin Bloom》採用獨立的天氣判定系統，因此即使現實世界下起大雨，遊戲內也不一定會立即切換成雨天狀態。
若想捕捉天氣限定皮克敏，首先必須確認遊戲地圖左上角是否出現「撐傘的下雨天」圖示。只有當遊戲正式判定為雨天或下雪天時，相關限定皮克敏才有機會刷新。若只是短暫陣雨或雨勢不明顯，遊戲內可能仍維持陰天或晴天狀態，玩家即使使用探測器，也未必能找到目標花苗。
除了確認雨天狀態外，探測器也是許多玩家蒐集雨天皮克敏的重要工具。不少玩家推薦利用俗稱「純點」的方式使用探測器。做法是前往河濱、公園或空曠道路等地點，盡量避開商店、餐廳等特殊地標較多的區域，降低探測器可能出現的地點種類。
打開探測器後，若「附近的地點」欄位只剩下「路邊」與「樹葉帽」標籤，便接近「純點」狀態。此時使用探測器，被認為有較高機會獲得雨天皮克敏相關花苗。
此外，不少玩家也建議在雨天外出時同步開啟種花模式。除了累積步數外，也有機會讓雨天相關花苗出現在探險清單中，提高蒐集效率。
📌 地圖出現雨天圖示
📌 外出散步並開啟種花模式
📌 尋找「路邊＋樹葉帽」純點
📌 使用探測器提高取得機率
相較於雨天系列，下雪限定的雪人皮克敏更被許多玩家視為夢幻收藏。雪人系列同樣有3種不同造型，由於台灣平地下雪機率極低，大部分玩家必須前往高山地區，或利用到日本、韓國等地旅遊時，才有機會遇見相關花苗，因此收藏價值更高於雨天系列。