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就業強勁為何成為美股壞消息？

「川普投顧」發威？

美股5日開盤後主要指數齊跌，尤其晶片股持續低迷，費城半導體指數一度大跌5％、跌幅逾700點。美股疲軟主要是受到美國5月非農就業人數意外強勁，新增就業17.2萬人遠優於經濟學家預期的8.5萬人，這也使得外界認為聯準會（Fed）將轉鷹升息，進而衝擊股市表現。對此，美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體發文表示，出色的就業報告「理應讓股市上漲而不是下跌」。川普最新在個人社群平台Truth Social發文表示，「有了像剛公布的這樣一份超讚的就業報告，股市應該要上漲，而不是下跌。過去200年來一向都是如此。經濟增長並不等於通貨膨脹！不然一個國家到底要怎樣才能成就偉大？」川普過去就經常被批評操縱股市，這次又直接喊話股市應該上漲，恐怕會再度引起爭議。不過，川普的說法有道理嗎？為何強勁就業報告卻成為股市疲軟原因？事實上，在5月非農就業數據公布前，摩根大通研究團隊就指出，無論就業數字漂亮或不漂亮，對美股而言恐怕都是壞消息的兩難困境，因為若就業疲軟，市場將擔憂停滯性通貨膨脹（Stagflation）發生；若就業強勁，則對於通膨的擔憂以及聯準會轉鷹升息的預期，同樣不利於股市。摩根大通之前預測，5月非農就業新增超過13萬人的機率僅有5％，但結果公布後卻是新增17.2萬人，從這也可以看出這份就業報告有多麼出乎意料，以及為何會造成華爾街的劇烈反應。川普在公開場合頻繁談論特定產業與相關政策，川普政府也積極尋求持有企業股份，包括最新傳出將持股OpenAI，許多投資人認為緊跟川普的訊號入場就不會有錯，「川普投顧」效應成為市場顯學。包括英特爾、美光、戴爾、甲骨文、博通都曾被川普或川普政府官員點名，而這些受到關注的企業，在當下也都能順利拉出一波上漲行情。而川普個人的資產則是多押注在科技股上，雖然川普次子艾瑞克曾解釋川普家族的資產都已交由信託機構處置，但外界仍懷疑川普家族並不符合盲目信託（Blind Trust）的定義，認為川普有可能藉由總統職位獲利。