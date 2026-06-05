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行人闖紅燈他綠燈直行被拍照開單！慘噴6000元駕駛全傻眼開嗆

由於駕駛自己直行方向為綠燈，行人是闖紅燈，因此駕駛沒有停讓直接通過，結果因而吃上這張「未禮讓行人」的6000元罰單。

▲一名駕駛行經路口時自己直行方向為綠燈，結果一名行人闖紅燈走在斑馬線上，該名駕駛慘吞6000元「未禮讓行人」罰單，讓他非常傻眼。（圖/台灣罰單/交通/違規討論區）

行人闖紅燈駕駛到底要不要讓？血淋淋案子「真的要禮讓」

不管你是騎機車還是開車，即便遇到「行人闖紅燈」的情況，都一定還是要禮讓！

「行人闖紅燈仍然需要停讓」，也就是我們俗稱的「帝王條款」

只要行人走在斑馬線上，不管你自己是不是綠燈，都應該要做停讓的動作，這就是現在法規的現實面。

▲「行人闖紅燈仍然需要停讓」，也就是我們俗稱的「帝王條款」，雖然行人會受罰且要負擔部分肇事責任，但至今仍讓許多駕駛感到非常不理解。（圖/TCPB局長室）

行人最大「擺脫行人地獄唯一解」？只罰汽機車駕駛真有進步空間

跟行人一起綠燈進行禮讓大家都可以理解，但「行人闖紅燈仍需要禮讓」這就已經超出常態的範疇

警方是否有辦法找到這名路人對其開罰500元闖紅燈的罰鍰？如果沒辦法，駕駛又是一個重罰6000元，任誰都沒辦法平衡。

▲對駕駛的認知來說，跟行人一起綠燈進行禮讓大家都可以理解，但「行人闖紅燈仍需要禮讓」這就已經超出常態的範疇。（示意圖／記者徐銘穗攝）

禮讓行人的法規條款上路即將滿3年，現在許多汽機車駕駛都已經養成禮讓行人先行通過的習慣，不過近日卻有民眾被開出「未禮讓行人」6000元的罰單，由於該張照片清楚拍出當下駕駛是綠燈，反而是行人像是紅燈，但該駕駛卻還是慘吞高額罰單，好奇這樣申訴能不能通過，在社群上引爆廣大討論，不少駕駛對此感到非常不滿表示：「行人就這樣拍拍屁股走人，開車的要被罰6000元有合理嗎？政府根本就在搶錢啊！」一名網友在臉書社團「台灣罰單/交通/違規討論區」貼文指出，想請問這張「未禮讓行人」有申訴成功的機會嗎？收到罰單真的有點心痛，6000元真的好重啊！有沒有人曾經有類似申訴成功的經驗？只見貼出的照片中，該名駕駛是在今年5月25日上午11時33分許，行經嘉義縣朴子市168線和朴子市七路口時，斑馬線上出現一男身穿藍衣的男子正在過馬路，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「行人闖紅燈罰未禮讓行人太誇張」、「看過最扯罰單前幾名，怎麼看都知道直行車是綠燈還能被罰.....」、「我是一定會申訴，但老實跟你說按照現在法規不會過」。然而這個血淋淋的案例也已經告訴各位駕駛人，「TCPB局長室」過去就有製作圖強調，，不過行人如果闖紅燈的話會依照違規穿越馬路開罰500元，且如果發生事故，行人也需要負擔肇事責任。日前也有民眾開車遇到前面機車在斑馬線突然停下，結果原因是要禮讓紅燈站在斑馬線的民眾，就是因為害怕被罰錢！果不其然該貼文討論串才過不到一週，真的有真實案件上演，在此還是要提醒各位駕駛，然而透過最近的各種案例討論就可以看出，對駕駛的認知來說，，雖能理解政府想要擺脫「行人地獄」的惡名，但該法規自從上路以來「行人最大」的帝王條款爭議就不斷，也讓汽機車駕駛也已經不滿許久。例如這個科技執法，記者認為，目前在禮讓行人法規上還有非常大的進步空間，而行人也不應該因為被保有路權，擅自做出闖紅燈、紅燈站在斑馬線這等行為，不僅讓自己陷入危險之中，同時也造成別人上路困擾，未來如何更進一步落實行人跟駕駛之間的平衡，交通部恐怕還要再想想。