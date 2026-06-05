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▲今明兩天低氣壓或熱帶性低氣壓影響且鋒面接近，天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）

▲下周二受到滯留鋒面影響，各地降雨情況明顯，降雨一路下到周四。（圖／中央氣象署提供）

今明受到低壓以及鋒面接近，全台都有明顯降雨，局部地區達到豪雨等級，不過這波降雨只是暖身，下周一梅雨鋒面靠近，。預計類似的天氣型態會持續到6月中旬，也就是今起約10天。中央氣象署林秉煜科長預報指出，受到低壓以及鋒面接近影響，尤其中部以北大台北地區有短延時降雨，有機會達到豪雨等級，明（6）日低氣壓遠離，水氣仍多，整體降雨不會這麼全面，下雨時間不會這麼長，不過西半部山區要留意局部較大雨勢發生。周日受到低壓帶影響天氣仍不穩定，午後東部要留意短延時強降雨發生，，甚至達到豪雨等級，預估會持續到六月中旬。未來降雨趨勢，林秉煜提醒，今（5）日鋒面靠近，各地有大雨，午後中部以北山區及大台北地區有局部短延時強降雨，甚至達到豪雨以上，南部則是受到西南側低壓影響，帶來不穩定的天氣環境，預估今入夜低壓向東遠離，南台灣降雨趨緩，不過恆春半島雨勢仍明顯，北部會受到偏北風影響，今晚到明天雨勢仍大。低壓帶通過台灣後，在明（6）日來到琉球南方海面，逐漸遠離台灣，影響開始變小，西半部仍有大雨發生；周日台灣仍位於大低壓帶，天氣不穩定，白天中部熱力作用影響，雨勢相對比較明顯，晚上緩和，尤其各地山區、東半部有局部大雨發生情形。林秉煜表示，下週一鋒面接近加上西南風影響，北台灣雨勢明顯，西半部以及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨；要留意短延時豪雨等級降雨，花東也有局部大雨發生。梅雨季發生時，。下周至六月中旬都要慎防劇烈降雨。