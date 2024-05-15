直接訂日本旅館虧大了！行家「多1步驟」秒省3千多塊：已變成常態

達美樂瘋了！金鑽夏威夷大披薩199元還送大可樂　必勝客買一送一

▲5月報稅季省荷包優惠！達美樂「金鑽夏威夷大披薩」外帶下殺199元，還加送1.25L大瓶可樂，直營門市限定平假日都爽吃。必勝客「買一送一」買海鮮紙包麵送個人披薩也199元一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲5月報稅季省荷包優惠！達美樂「金鑽夏威夷大披薩」外帶下殺199元，還加送1.25L大瓶可樂，直營門市限定平假日都爽吃。必勝客「買一送一」買海鮮紙包麵送個人披薩也199元一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

5月報稅季省荷包必吃！達美樂改版使用台農17號的「金鑽夏威夷大披薩」不只外帶下殺199元，現在竟然還要加送1.25L大瓶可樂，直營門市限定、不分平假日爽吃。必勝客則為上班族推出ME BOX獨饗盒「買一送一」優惠，買海鮮紙包麵就送個人披薩也是199元，划算好康資訊一次整理。

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📌瘋掉！達美樂「金鑽夏威夷大披薩＋大可樂」只要199元
達美樂真的殺紅眼，改版使用台農17號的「金鑽夏威夷大披薩」，搭配台畜高崎火腿、100%天然莫札瑞拉起司，全面更換菜單澎湃升級就算了，先是祭出外帶下殺199元優惠，現在竟然還要加送1.25L大瓶可樂，即日起至5月19日，夏日清爽套餐「金鑽夏威夷大披薩＋大可樂」只要199元，不分平假日、全天直營門市都能爽吃優惠！

提醒大家，優惠活動為直營門市限定：「台北」天母、內湖、內湖園區、昆陽、南港、延五葫蘆、龍江、重慶北、民生吉林、士林文昌、天母北路、健康、大安、莊敬、松信、萬華西園、杭州南路、木柵興隆、東湖康樂，「新北」蘆洲長榮、三重中正北、三重三信、三重集美、中和華順、新莊民安西路、樹林中華路，「基隆」基隆復興，「台南」台南崇德、永康復國一路、永康大橋二街，「高雄」高雄明誠一路、高雄鳳山青年。

▲必勝客11月7日至11月13日，凡購買期間限定新品「羅勒蛤蜊番茄紙包飯」免費送夏威夷個人披薩。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「買一送一」199元！買海鮮紙包麵就送個人披薩。（圖／必勝客提供）
📌必勝客「買一送一」199元！買海鮮紙包麵就送個人披薩
必勝客即日起至5月27日週一到週五平日限定，ME BOX獨饗盒「買一送一」199元優惠，買海鮮紙包麵就送個人披薩，海鮮紙包麵三種口味包括波隆那、奶油、羅勒可以任選，免費送出的熱銷經典個人披薩，也有夏威夷、美式臘腸、羅勒青蔬、照燒雞、四小福口味5選1，5月報稅季靠速食優惠狂省荷包。

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