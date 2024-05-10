母親節買一送一爽吃麥當勞、摩斯！拿坡里、必勝客、達美樂都優惠

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麥當勞APP全球版本週上架2024最新7組優惠券，即日起至5月12日單點「大薯買一送一」，早餐單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」、單點麥脆雞(原味/辣味)乙塊「免費送中杯可樂」、單點雙層牛肉吉事堡「免費送小薯」，還有六塊原味麥克雞塊套餐「現折15元」，晚餐18:00-21:00限定，麥香雞＋小薯＋38元飲料特價99元（原價123元）、麥香魚＋小薯＋38元飲料都「特價99元」。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌摩斯漢堡：蒟蒻禮盒「買一送一」！母親節開賣親子套餐
摩斯漢堡即日起網路商城限定蒟蒻禮盒「買一送一」優惠！即日起至5月19日，摩斯蒟蒻禮盒「買一送一」，期間限定蜜桃蘋果口味、葡萄、蜂蜜檸檬三種口味可選，還有3箱免運好康。
母親節摩斯親子同享餐開賣，「摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶組」2組、「摩斯鱈魚堡及大杯冰紅茶組」2組，雙雙祭出200元優惠價。即日起至5月15日，向摩斯櫃台人員索取「母親節繪圖紙」參加「繪畫傳心意」活動，完成著色出示給門市人員，可免費兌換「中杯摩斯咖啡」乙杯或「大杯冰紅茶」乙杯，每店限量100杯，送完為止。
📌漢堡王：曬媽媽「免費加肉」！蜜汁BBQ新品「買一送一」
漢堡王母親節大優惠！即日起至5月12日，到漢堡王門市購買任一華堡（原味/辣味）單點或套餐，曬出手機中的媽媽照片或漢堡王FB粉專的母親節貼文，可免費多加一片100%火烤美味的華堡牛肉！5月13日起推出蜜汁BBQ新品「買一送一」，爽吃蜜汁BBQ烤牛堡、蜜汁BBQ脆雞、蜜汁BBQ烤腿堡「買一送一」，最多現省119元。
5月還有美式花生重磅系列回歸；報稅季「稅尬有春」優惠券還可持續吃到至5月31日，13款「買一送一」大放送！西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、辣薯球(小)、薯條(中)、洋蔥圈(小)到大杯飲料通通半價；「1+1」漢堡＋飲料59元套餐組合等32組好康現省2441元。
📌拿坡里「12塊炸雞399元」母親節優惠近半價！
拿坡里母親節優惠有夠狂！拿坡里炸雞專賣店即日起至5月12日，購買「六塊二重奏」炸雞桶只要211元，包含3隻雞腿和3塊腿排一次開吃，豪邁帶走兩桶「六塊二重奏」還直接下殺58折，相當於近半價爽吃「12塊炸雞只要399元」，而且可任選原味或辣味。
偷偷分享一招「再省10元」買法，拿坡里會員獨家限定優惠，使用三商i美食卡APP，用3點領取優惠券，「六塊二重奏」一桶再下殺201元（原價348元）現省10元；用5點兌換優惠券，兩桶「六塊二重奏」則下殺388元（原價696元）現省11元，全台12家門市都能划算折上折，5月報稅季幫大家省更多。提醒大家，領券時間為4月18日至5月12日，兌換期限則至5月15日。
📌達美樂「金鑽鳳梨夏威夷披薩」199元
達美樂即日起至5月26日，爽吃台農17號金鑽鳳梨搭配台畜高崎火腿、100%天然莫札瑞拉起司的鹹香甘甜滋味，外帶全新升級「金鑽鳳梨夏威夷披薩」下殺199元！現在比半價325元還要便宜126元。官方LINE還有「天天抽免費披薩」好康，加入達美樂LINE好友，即日起至5月26日每天都有一次抽獎機會，最大獎「免費吃金鑽夏威夷大披薩」。
📌必勝客：「買1送3」現省1000元！輸碼「24723」爽吃1大2小披薩＋副食3選1
必勝客母親節神秘買法被挖出，到門市以悠遊卡功能付款或必勝客線上點餐以悠遊付付款，告知門市/線上輸入優惠代碼就有優惠。輸碼「24723」可享披薩「買1送3」爽吃1大2小披薩＋副食3選1，外帶或外送只要690元起！買1個鬆厚大比薩（限定690元(含)以上口味）、送2個鬆厚小比薩（限定410元(含)以下口味）＋副食3選1：黃金和風鱈魚塊(10塊)或德國芝心腸(6條)或1份黃金雞軟骨，以大比薩口味計價，像是超級總匯、黃金薯薯大披薩都只要690元，全套以大披薩口味計價，不用玩遊戲抽獎就能「現省1000元」。
📌繼光香香雞「買一送一」！母親節吃到6月
繼光香香雞即日起至6月2日每週四～日，指定商品「買一送一」，從母親節吃到6月：
◾️5月9日至5月12日：黃金鴨香寶「買一送一」2包80元
◾️5月16日至5月19日：原味甜不辣「買一送一」2包55元
◾️5月23日至5月26日：蒜脆杏鮑菇M「買一送一」2包70元
◾️5月30日至6月2日：美式脆薯(鹽味)「買一送一」2包55元
提醒大家，優惠活動須為單筆實質支付消費滿100元；僅限現場門市（西門店、環板店、台中三井店、清水店不適用），恕不適用外送服務或第三方平台；商品供應以門市實際狀況為主；優惠不併用。
📌21世紀風味館「買一送一」！避風塘炸雞回歸
21Plus即日起至7月16日，買避風塘小棒腿(2入)就送原味小棒腿(2入)、雞肉起司塔「買一送一」；即日起至6月18日，使用21熟客券可享避風塘手撕雞堡與香草烤半雞「第二件半價」等優惠多達12組。
📌肯德基：隱藏優惠蛋撻10元！代碼「24742」：爽吃「2顆蛋撻＋飲料」100元
肯德基竟有「蛋撻10元」隱藏優惠！輸入優惠代碼「24742」爽吃「2顆原味蛋撻＋冰義式拿鐵」下午茶竟然才100元（原價174元）。幫大家試算，扣掉冰義式拿鐵一杯80元，相當於2顆蛋撻只要20元，對比原味蛋撻原價一顆就要47元，蛋撻控怎能不失心瘋了。而且從即日起吃到11月30日，務必好好收藏。
提醒大家，可先在官網上的「優惠券專區」輸入優惠代碼查詢使用；不適用外送；限正餐時段10:30AM起供應；不適用餐廳為：台中後火車站、台中大甲、鳳山中山、屏東東港、台中潭子、台中東海、台北復興南、台北光復、宜蘭家樂福、台南大灣、桃園台茂、新北八里、桃園高鐵數位旗艦、新竹湖口；節慶日如母親節、聖誕節不適用；優惠不併用。