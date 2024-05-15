台中出發！虎航開賣飛日韓3航線　單程最低1699元起

槓上！徐巧芯拿魔法棒質詢　送吳釗燮「蜜餞」嗆：為何欺騙國人

▲國民黨立委徐巧芯今天帶著魔法棒質詢外交部長吳釗燮。（圖／記者陳明中攝，2024.05.15）
▲國民黨立委徐巧芯今天帶著魔法棒質詢外交部長吳釗燮。（圖／記者陳明中攝，2024.05.15）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委徐巧芯近日因曝光台捷密約，遭外交部提告洩密，日前更預告今（15）日要和外交部長吳釗燮正面對決，她在質詢前，更親自贈送吳「蜜餞（諧音密件）」，質詢中更持續猛攻援烏的100萬美金流向，不過最後吳釗燮仍稱沒有辦法提供有關援烏100萬美金去向細節。

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐巧芯日前因為曝光援助烏克蘭密件，遭外交部提告，近日更連連和吳釗燮隔空槓上，傳出藍營為了聲援徐巧芯，同黨立委將對外交部發動質詢車輪戰。

今天徐巧芯登記第一位質詢，她在質詢前，特地穿上哈利波特中學院「史萊哲林」的魔法袍，更手拿魔法棒，開口就要「魔法部長上台質詢」，不過現場綠委不滿，喊「沒有魔法部啦！」，徐才改口「是MOFA部長上台」，最後仍不見主席請吳釗燮上台，徐才說，有請「MOFA就是代表外交部，請外交部長上台」，主席才說請外交部長上台。

徐巧芯質詢時指出，吳在公開社群網站稱是外交部魔法部吵架王、又用林北自稱，「請問今天應該要稱呼你為魔法部長，還是04588？」吳釗燮強調，彩帶是記者送的，自己才用幽默方式回應。

徐巧芯隨後更稱，因為吳釗燮在受訪時稱，自己有點傷心，因此自己要送禮物給吳「蜜餞（諧音密件）」，才進入質詢正題。

徐巧芯續追援助烏克蘭細節，首先曬出「捷克現代經濟外交期刊」，質疑外交部事前根本沒有看過開期刊，吳釗燮解釋，事前有掌握，徐質疑，吳釗燮、歐洲部次長都說事前有掌握，但一問三不知，「為何要不斷欺騙國人？就像當時說合作方式公開透明？結果我揭露的東西根本要保密10年！」吳釗燮強調，沒有要欺騙國人，也沒有要欺騙立法院。

針對外交部跳過政府採購法，把援烏金額給「捷克衛生科技院」（CHTI）後，再跟台灣醫療採購，100萬美金立法院要如何監督？吳釗燮回應，「有關跟我們購買部分，按照立法院進行」，不受我國採購法限制。

最後徐巧芯要求外交部提供有關100萬美金去向，包含採購時間、招標程序、得標廠商等？吳釗燮則稱沒有辦法提供。
 

▲國民黨立委徐巧芯送給吳釗燮「蜜餞（諧音密件）」。（圖／記者陳明中攝，2024.05.15）
▲國民黨立委徐巧芯送給吳釗燮「蜜餞（諧音密件）」。（圖／記者陳明中攝，2024.05.15）
▲外交部長吳釗燮答詢時強調，沒有欺騙國人。（圖／記者陳明中攝，2024.05.15）
▲外交部長吳釗燮答詢時強調，沒有欺騙國人。（圖／記者陳明中攝，2024.05.15）


自稱「林北」被藍罵翻！吳釗燮稱來自鄉下：鄉下人自稱都是這樣

正面對決！吳釗燮、徐巧芯上演世紀之握　徐大酸：早安吵架王

吳釗燮明赴立院正面對決徐巧芯　國民黨團要他先公開道歉

吳釗燮未來會如何？他列「政壇林北們」喊：都沒好下場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生