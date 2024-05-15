槓上！徐巧芯拿魔法棒質詢　送吳釗燮「蜜餞」嗆：為何欺騙國人

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今天徐巧芯登記第一位質詢，她在質詢前，特地穿上哈利波特中學院「史萊哲林」的魔法袍，更手拿魔法棒，開口就要「魔法部長上台質詢」，不過現場綠委不滿，喊「沒有魔法部啦！」，徐才改口「是MOFA部長上台」，最後仍不見主席請吳釗燮上台，徐才說，有請「MOFA就是代表外交部，請外交部長上台」，主席才說請外交部長上台。
徐巧芯質詢時指出，吳在公開社群網站稱是外交部魔法部吵架王、又用林北自稱，「請問今天應該要稱呼你為魔法部長，還是04588？」吳釗燮強調，彩帶是記者送的，自己才用幽默方式回應。
徐巧芯隨後更稱，因為吳釗燮在受訪時稱，自己有點傷心，因此自己要送禮物給吳「蜜餞（諧音密件）」，才進入質詢正題。
徐巧芯續追援助烏克蘭細節，首先曬出「捷克現代經濟外交期刊」，質疑外交部事前根本沒有看過開期刊，吳釗燮解釋，事前有掌握，徐質疑，吳釗燮、歐洲部次長都說事前有掌握，但一問三不知，「為何要不斷欺騙國人？就像當時說合作方式公開透明？結果我揭露的東西根本要保密10年！」吳釗燮強調，沒有要欺騙國人，也沒有要欺騙立法院。
針對外交部跳過政府採購法，把援烏金額給「捷克衛生科技院」（CHTI）後，再跟台灣醫療採購，100萬美金立法院要如何監督？吳釗燮回應，「有關跟我們購買部分，按照立法院進行」，不受我國採購法限制。
最後徐巧芯要求外交部提供有關100萬美金去向，包含採購時間、招標程序、得標廠商等？吳釗燮則稱沒有辦法提供。