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邊荷律名牌包找到了！來台第2次丟錢包　暖心嘆：「太幸福了」

▲邊荷律昨（14）日在IG上開心地宣布尋回遺失的名牌錢包，讓她直呼：「太幸福了！」事實上，這是她來台後第2次遺失錢包了。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲邊荷律昨（14）日在IG上開心地宣布尋回遺失的名牌錢包，讓她直呼：「太幸福了！」事實上，這是她來台後第2次遺失錢包了。（圖／翻攝自邊荷律IG）

記者張一笙／綜合報導

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律近日在IG上哭訴自己只用一年的名牌包遺失了，昨（14）日傍晚，她在IG上開心地透露有好心人透過身分證上的名字找到公司電話，成功與她取得聯繫，幫助她尋回錢包，讓她開心地表示：「太幸福了！」事實上，這是邊荷律來台加盟中信兄弟後第2次遺失錢包。

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▲邊荷律在泳池邊，大露自己的好身材。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲邊荷律日前在IG上哭訴自己錢包遭竊，就連想透過監視器尋找也因監視器損毀，投訴無門。（圖／翻攝自邊荷律IG）
邊荷律日前在IG上哭訴自己的錢包遭竊，裡面的信用卡、身分證、汽車智能鑰匙等重要物品也都隨之消失，就連她想找附近的監視器，也被對方表示：「監視器壞了！所以不能用。」讓她十分沮喪。

▲邊荷律遺失的精品錢包，在官網上售價2萬1千元新台幣。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲邊荷律在IG上曬出遺失的精品錢包，在官網上售價2萬1千元新台幣。（圖／翻攝自邊荷律IG）
不過，邊荷律在昨日傍晚時，再度在IG上發文表示：「我找到錢包了！」邊荷律表示對方是透過網路搜尋她身分證上的名字後，找到經紀公司的電話，並與邊荷律成功取得聯繫，讓她開心地表示：「感覺會回來！太幸福了！」

▲邊荷律興奮地在IG上宣布自己找到錢包了！（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲邊荷律興奮地在IG上宣布自己找到錢包了！（圖／翻攝自邊荷律IG）
有讀者向《NOWnews今日新聞》透露，這已經不是邊荷律來台以後第一次掉錢包，上一次遺失錢包時，邊荷律十分沮喪，甚至一度情緒十分低落，未料後來竟是在行李箱夾層中找到，十分迷糊，讓人不禁想建議她將AirTag放在錢包，這樣下次就能透過手機找到錢包。

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