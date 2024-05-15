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徐巧芯穿哈利波特魔法袍　蘇巧慧酸「史萊哲林愛霸凌」：要選對啦

▲國民黨立委徐巧芯身穿哈利波特「史萊哲林」魔法袍。（圖／記者陳明中攝，2024.05.15）
▲國民黨立委徐巧芯身穿哈利波特「史萊哲林」魔法袍。（圖／記者陳明中攝，2024.05.15）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委徐巧芯近日因為曝光台捷密約，和外交部長吳釗燮槓上，今（15）日外交國防委員會兩人上演正面對決，徐巧芯在質詢時，特地穿上電影哈利波特中，學院「史萊哲林」的魔法袍，要質詢被外界稱為「魔法部」的外交部長，慘遭民進黨立委蘇巧慧狠酸，哈利波特中四大學院都在為人類努力，「只有史萊哲林在霸凌同學，要選對啦！」

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徐巧芯因為曝光援助烏克蘭密件，遭外交部提告，近日更連連和吳釗燮隔空槓上，吳釗燮今赴立法院報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況，並備質詢，兩人上演正面對決。

在徐巧芯質詢前，她特地穿上電影哈利波特中，學院「史萊哲林」的魔法袍，要質詢被外界稱為「魔法部」的外交部長，更準備「蜜餞（諧音密件）」要送給吳釗燮。

對此，蘇巧慧在質詢時提及，剛剛徐巧芯送當季水果乾，現在正是芒果季節，但大家等一下可以開來吃，狠酸「有些蜜餞可以開，大家可以趕快吃，有些密件是不能開的，大家應該很清楚，基本公務人員也很清楚」，此蜜餞非比密件。

蘇巧慧也提到，只要有看過哈利波特的人都會知道，四大學院都是為了人類在努力，「只有史萊哲林在霸凌同學，要選對啦！」

▲民進黨立委蘇巧慧說，徐巧芯選哈利波特學院要選對。（圖／記者陳明中攝，2024.05.15）
▲民進黨立委蘇巧慧說，徐巧芯選哈利波特學院要選對。（圖／記者陳明中攝，2024.05.15）

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