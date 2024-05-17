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阿扁曾特赦2人！「白米炸彈客」楊儒門為農民發聲放17顆炸彈

▲被媒體以「白米炸彈客」稱呼的楊儒門。（圖／取自楊儒門臉書）
▲被媒體以「白米炸彈客」稱呼的楊儒門。（圖／取自楊儒門臉書）

記者王德蓉／綜合報導

總統蔡英文即將卸任，先前傳出她可能在卸任前特赦前總統陳水扁，不過由於內閣已於16日總辭，蔡英文確定無法特赦陳水扁。而歷任總統共行使過8次特赦，其中包括2007年6月21日，陳水扁特赦白米炸彈客楊儒門，當時楊儒門因不滿台灣加入 WTO（世界貿易組織），開放進口外國農產品，重創台灣在地的農產市場，先後在台北市17處放置無殺傷力的白米炸彈，以激進的方式呼籲政府照顧農民。

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白米炸彈案為台灣發生於2003年至2004年間的一起反自由貿易社運案件，當時台灣加入 WTO，因此同時開放稻米進口，對台灣稻農的生計構成了短期但劇烈的衝擊，世代在彰化務農種米的楊儒門為此心生不滿，開始以放置炸彈的激進方式，來呼籲政府照顧農民。

2003年11月13日，楊儒門在台北大安森林公園男廁所放置第一顆爆裂物，內含黑火藥、汽油、雷管及電池啟動器，以及「炸彈勿按」字條。隨後，11月22日，財政部財稅資料中心前人行道上的電話亭內也發現貼有電腦打字「炸彈」、「不要進口稻米，政府要照顧人民」、側面寫有「拉發」的飲料罐，內含黑火藥、汽油、電池、引線、開關及一小包白米。此後，楊儒門又在北台灣多處放置炸彈，除了一件在新竹、一件在中壢之外，其餘絕大部份都在台北，媒體開始使用「白米炸彈客」稱呼楊儒門。

楊儒門也在放置炸彈期間，匿名投書媒體，除承認放置炸彈責任外，也表達「不要進口稻米」、「政府要照顧人民」的訴求。而第17顆、其案中最後一顆爆裂物，是2004年11月12日，楊儒門放置於教育部外紅磚道。

由於2週後警方仍無法破案，於當年11月26日懸紅50萬元通緝，楊儒門此時由胞弟帶領至警局自首領賞，最後被以非法製造炸彈、恐嚇等罪名起訴，後來判刑5年10個月。楊儒門於2006年2月17日入獄服刑。陳水扁2007年6月19日參加中華民國海軍一三一艦隊端午節餐會時，說楊儒門「其情可憫，並已服刑年餘，表現良好，應無再犯之虞」，宣布特赦楊儒門。

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