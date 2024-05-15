影／Jokic超靈巧後撤步三分！Gobert盯防遭無視　金塊隊友全傻眼

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在比賽進入決勝節的3分鐘時，灰狼打出一波攻勢，將分差追近至11分差，但輪到金塊隊進攻時，眼見Nikola Jokic控球運過半場，不慌不忙地面對獲頒「最佳防守球員」（DPOY）的Rudy Gobert的盯防。
Nikola Jokic先試一次跨下運球後，假晃做勢要向右切入後，隨即收球後撤，啟動「高射砲」出手，命中一顆三分彈，全場響起熱烈歡呼聲，坐在板凳席的金塊球員也雙手抱頭，擺出一臉難以置信的表情。
面對Gobert共9投8中 全場砍下40分
根據美國媒體《SportsCenter》的統計，Nikola Jokic本場面對Rudy Gobert的對位，總共9投8中，完美展現了對抗的宰制力。甚至連擔任現場解說員的勇士防守悍將「嘴綠」Draymond Green也在播報中說道：「Nikola Jokic面對Rudy Gobert就像是在炒菜一樣，Rudy Gobert完全沒有任何防守的機會。」
最終，Nikola Jokic全場共22投15中，砍下40分、13助攻、7籃板，率領金塊以112：97擊潰灰狼搶下系列賽的3連勝。
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