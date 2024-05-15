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影／Jokic超靈巧後撤步三分！Gobert盯防遭無視　金塊隊友全傻眼

▲金塊明星中鋒Nikoa Jokic在比賽中展現超靈巧後撤步三分，灰狼Rudy Gobert盯防遭無視，板凳隊友全傻眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊明星中鋒Nikoa Jokic在比賽中展現超靈巧後撤步三分，灰狼Rudy Gobert盯防遭無視，板凳隊友全傻眼。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

丹佛金塊今（15）日交手明尼蘇達灰狼，進行季後賽西區第二輪的第5戰，賽前獲頒賽季MVP的明星中鋒Nikola Jokic大爆發，全場砍下40分、13助攻、7籃板，率領金塊以112：97擊潰灰狼搶下聽牌優勢。此外，Nikola Jokic更在第4節尾聲大秀了一手靈巧的後撤步三分，直接忽視Rudy Gobert的防守，全場球迷一同響起驚呼，連金塊板凳席球員都看傻眼。

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無視DPOY等級防守　Jokic絕美後撤步三分

在比賽進入決勝節的3分鐘時，灰狼打出一波攻勢，將分差追近至11分差，但輪到金塊隊進攻時，眼見Nikola Jokic控球運過半場，不慌不忙地面對獲頒「最佳防守球員」（DPOY）的Rudy Gobert的盯防。

Nikola Jokic先試一次跨下運球後，假晃做勢要向右切入後，隨即收球後撤，啟動「高射砲」出手，命中一顆三分彈，全場響起熱烈歡呼聲，坐在板凳席的金塊球員也雙手抱頭，擺出一臉難以置信的表情。

面對Gobert共9投8中　全場砍下40分

根據美國媒體《SportsCenter》的統計，Nikola Jokic本場面對Rudy Gobert的對位，總共9投8中，完美展現了對抗的宰制力。甚至連擔任現場解說員的勇士防守悍將「嘴綠」Draymond Green也在播報中說道：「Nikola Jokic面對Rudy Gobert就像是在炒菜一樣，Rudy Gobert完全沒有任何防守的機會。」

最終，Nikola Jokic全場共22投15中，砍下40分、13助攻、7籃板，率領金塊以112：97擊潰灰狼搶下系列賽的3連勝。


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