NBA／湖人想動用首輪籤補強！又害怕「威少」交易失敗案例重演

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湖人在2021賽季開打前，送出陣中優質綠葉Kyle Kuzma、Kentavious Caldwell-Pope、Montrelz Harrell 、一張首輪籤與兩張次輪籤，從華盛頓巫師換來Russell Westbrook，與LeBron James、Anthony Davis組成三巨頭。
雖然湖人成功組成三巨頭，但Russell Westbrook與LeBron James、Anthony Davis的組合並不相容，在該季僅打出33勝49敗的成績無緣闖進季後賽，最終湖人也在2022-23賽季交易大限前，將Russell Westbrook與兩名角色球員，搭配2027年首輪籤送往爵士。
湖人想補強 但做法小心翼翼
根據湖人隨隊記者Anthony Irwin在今（15）日透露，「湖人在休賽季共有3張首輪簽可以動用，管理層確實想交易來Trae Young或是Donovan Mitchell這種等級的球員，但因為Russell Westbrook交易案的關係，湖人在對於送出未來資產十分謹慎，尤其是在動用首輪籤時。」
簡單來說湖人管理層對於引進第三巨頭感到擔憂，記者Anthony Irwin則表示，「當初Russell Westbrook的交易案，讓球隊送走許多優質綠葉，如果想要湖人做出類似『威少』交易案的操作，這名球員的加入，必須保證是能馬上讓球隊成為冠軍的人，但說實在話我不確定Trae Young是否是湖人想要的球員。」
詹皇現身騎士主場 要逼湖人做出補強
其中近日LeBron James也去觀賞前東家克里夫蘭騎士的季後賽比賽，則是引發外界猜想，根據NBA知名記者Brian Windhorst在節目《Get Up》中透露，「詹皇」現身騎士主場是有他的用意的，「LeBron James會做出此舉肯定有他的考量，無疑是在對湖人管理層施壓，因為早在今年交易大限前，湖人手上擁有3枚首輪籤，但球團並沒有作出任何補強。」
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