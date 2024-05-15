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NBA／湖人想動用首輪籤補強！又害怕「威少」交易失敗案例重演

▲湖人想動用首輪籤補強！又害怕「威少」Russell Westbrook交易失敗案例重演。（圖／美聯社／達志影像
▲湖人想動用首輪籤補強！又害怕「威少」Russell Westbrook交易失敗案例重演。（圖／美聯社／達志影像

記者張志宇/綜合報導

NBA洛杉磯湖人在今年季後賽首輪，慘遭衛冕軍丹佛金塊擊潰，提早放暑假，其中有關湖人在休賽季是否作出補強，與能否順利留下「詹皇」LeBron James也引發外界關注，在今（15）日根據湖人隨隊記者Anthony Irwin表示，「湖人在休賽期想要得到Trae Young或是Donovan Mitchell這種等級的球員，但因爲『威少』Russell Westbrook交易案，讓湖人再決定動用首輪籤時十分謹慎。」

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當年「威少」交易案　湖人組出三巨頭超失敗

湖人在2021賽季開打前，送出陣中優質綠葉Kyle Kuzma、Kentavious Caldwell-Pope、Montrelz Harrell 、一張首輪籤與兩張次輪籤，從華盛頓巫師換來Russell Westbrook，與LeBron James、Anthony Davis組成三巨頭。

雖然湖人成功組成三巨頭，但Russell Westbrook與LeBron James、Anthony Davis的組合並不相容，在該季僅打出33勝49敗的成績無緣闖進季後賽，最終湖人也在2022-23賽季交易大限前，將Russell Westbrook與兩名角色球員，搭配2027年首輪籤送往爵士。

湖人想補強　但做法小心翼翼

根據湖人隨隊記者Anthony Irwin在今（15）日透露，「湖人在休賽季共有3張首輪簽可以動用，管理層確實想交易來Trae Young或是Donovan Mitchell這種等級的球員，但因為Russell Westbrook交易案的關係，湖人在對於送出未來資產十分謹慎，尤其是在動用首輪籤時。」

簡單來說湖人管理層對於引進第三巨頭感到擔憂，記者Anthony Irwin則表示，「當初Russell Westbrook的交易案，讓球隊送走許多優質綠葉，如果想要湖人做出類似『威少』交易案的操作，這名球員的加入，必須保證是能馬上讓球隊成為冠軍的人，但說實在話我不確定Trae Young是否是湖人想要的球員。」

詹皇現身騎士主場　要逼湖人做出補強

其中近日LeBron James也去觀賞前東家克里夫蘭騎士的季後賽比賽，則是引發外界猜想，根據NBA知名記者Brian Windhorst在節目《Get Up》中透露，「詹皇」現身騎士主場是有他的用意的，「LeBron James會做出此舉肯定有他的考量，無疑是在對湖人管理層施壓，因為早在今年交易大限前，湖人手上擁有3枚首輪籤，但球團並沒有作出任何補強。」

▲前騎士球星、如今效力於洛杉磯湖人的球員「詹皇」LeBron James回到騎士主場看球，讓人起疑。（圖／美聯社／達志影像）
▲前騎士球星、如今效力於洛杉磯湖人的球員「詹皇」LeBron James回到騎士主場看球，讓人起疑。（圖／美聯社／達志影像）
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