Energy剛合體就有心結！TORO遭坤達嘲笑痛處 反擊：我記一輩子
▲Energy日前接受專訪，TORO坦言自己曾遭坤達嘲笑「肚子像小水梨」，讓TORO被激勵，表示自己要好好健身。（圖／相信音樂提供）
記者
施以慧／綜合報導
｜ 2024-05-15 16:30:48 2024-05-15 16:56:29
「最殺唱跳男團」Energy近期重返歌壇，再度收穫一大票歌迷，不僅日前簽唱會大爆滿，7月27、28日更將登上台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，2場門票秒殺完售，創下光榮佳績。日前5名團員接受《中時新聞網》專訪，Toro坦言自己要好好健身，自爆自己在去年擔任天團五月天的演唱會嘉賓，坤達當時捏了他的肚子嘲笑他太胖：「這是小水梨！」讓TORO表示自己真的好好鍛鍊，還揚言要與身材精實的坤達較勁：「這句話我會記一輩子，我要跟他較勁！達達算我們裡面身材最好的。」不過近期靠著168斷食法與運動減肥的TORO說自己已經成功一半，「我已經瘦了半個我，變紙片人了。」下一步打算要增肌。
Energy拆夥21年，坤達、阿弟、書偉分別轉往主持、戲劇發展，Toro與牛奶則退居幕後，鮮少出現在螢光幕前。今年強勢回歸，5人得重新適應團體生活，被問到是否會後悔沒有早點復出？坤達坦言：「沒有早知道，這個秒殺等了我們22年！」每個人都拚盡全力，也一起開檢討會，希望合體的表現會更好！ ▲TORO爆料曾遭坤達嘲笑太胖，目前正在努力瘦身。（圖／紅衣小女孩股份有限公司提供） 談到這次合體復出，Enerny坦言最困難之處就是5個人的時間非常難安排，坤達爆料以前5人總是一起進錄音室錄音，但這次新專輯《Here I Am》的製作，卻是5人分批錄音，彼此也還許多要磨合的地方。由於隊長牛奶已經成為人父，他得撥空接送孩子，因此除了製作專輯以外，還得顧及家庭，牛奶說：「跟大家在一起很安心，大家都成熟了，會互相cover。我們也都有共識要做就要做到最好。」書偉也表示：「我們現在遇到問題不會讓它變成衝突，結束後會坐下來講，用討論的方式把話說出來。」而時間不夠的同樣還有阿弟，目前他正在拍攝八點檔戲劇，為了Energy的復出，只好跟劇組請假。 ▲坤達對於是否後悔沒有早點復出，輕鬆表示：「沒有早知道，這個秒殺等了我們22年！」。（圖／記者陳明中攝） 盤點Energy中團員們的感情現況，其中隊長牛奶與愛妻楊仲雯交往13年、結婚近12年，目前育有一名7歲兒子；而阿弟則與同為藝人的Mei婚姻邁入第17年，目前育有2女1子；坤達和金鐘視后柯佳嬿結婚6年多，兩人現階段沒有小孩；而書偉則是去年底和同劇演員謝京穎登記結婚，6月9日將回北部舉辦婚禮。Toro是Energy中唯一的未婚成員，被問到感情狀態？他坦言：「我只會讓他們4個知道！」一旁阿弟當場笑噴：「所以我要幫他講嗎？」Toro則自認自己有偶像包袱，如果有交往對象也不會公開。 ▲Energy團員們歷經22年的歲月洗禮，每個人都比過去更加成熟，雖然大家都各自忙碌，無法一起錄音，但彼此都很體諒對方。（圖／Energy IG）
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