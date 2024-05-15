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中職史上第一人！台鋼雄鷹總教練洪一中累積千勝　兄弟貢獻最多

▲台鋼雄鷹總教練洪一中生涯千勝，是中職史上第一人。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.15）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中生涯千勝，是中職史上第一人。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.15）

記者吳政紘/綜合報導

台鋼雄鷹總教練洪一中今（15）日在樂天桃園球場拿下執教生涯第1000勝，寫下台灣職業運動史上首見紀錄。回顧「洪總」執教生涯奪勝的對手，他從老東家兄弟手中拿下最多勝，總計有多達295勝，其中他是第一位生涯球員時期、總教練時期都完成三連霸的總教練，過去他在兄弟象隊就是「鐵捕」，而他在Lamigo桃猿隊2017年到2019年完成三連霸，一直是球迷的心中最愛。

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洪一中總教練不但感謝現場球迷，他還說：「沒想到還是在這個球場拿到千勝，這也算是我的一個生涯里程碑，我有很多話想說，我希望大家支持台鋼雄鷹，雖然他們都還是年輕人，希望大家為台鋼加油。」

洪總生涯執教　兄弟貢獻勝場最多

洪總執教生涯對兄弟拿下295勝，統一獅以293勝第二，另外對富邦（含隊史的興農、義大）則有266勝，其他則是中信鯨54勝、米迪亞（含誠泰）的46勝、樂天桃猿32勝、味全龍14勝。

洪總執教生涯曾在17座球場拿過勝利，今天奪下第1000勝的桃園球場，正是他生涯拿下最多勝的球場，共有332勝，其他則是澄清湖的193勝、新莊的155勝、台南的90勝、洲際的69勝

▲洪一中總教練達成千勝，是中職史上第一人（圖／NOWnews社群中心製）
▲洪一中總教練達成千勝，是中職史上第一人（圖／NOWnews社群中心製）
▲洪一中總教練達成千勝，是中職史上第一人（圖／NOWnews社群中心製）
▲洪一中總教練達成千勝，是中職史上第一人（圖／NOWnews社群中心製）
▲洪一中總教練達成千勝，是中職史上第一人（圖／NOWnews社群中心製）
▲洪一中總教練達成千勝，是中職史上第一人（圖／NOWnews社群中心製）


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